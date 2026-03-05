安平半年發生3次「天坑」 台南文平、華平路老舊箱涵修繕完工

南市水利局重建老化受損的箱涵頂板，透過結構性的補強，大幅延長箱涵使用年限，有效預防「天坑」事件發生。（南市水利局提供）

台南市安平區這些年來道路發生塌陷事件頻傳，安平區於2023年曾經半年內區內道路發生3次「天坑」，不僅影響行車安全，也引發國賠爭議。為落實城市安全管理並強化基礎排水設施，台南市政府投入3100萬元辦理「安平區箱涵改善第二期工程」，針對安平區交通要道文平路及華平路進行結構強化，已於今年順利完工。

南市水利局表示，工程重點在於重建老化受損的箱涵頂板，並同步修補箱涵側壁，透過結構性的補強，除能大幅延長箱涵使用年限外，更能有效預防「天坑」事件發生，確保市民用路安全及排水系統穩定。

請繼續往下閱讀...

水利局指出，由於文平路與華平路為安平區重要交通節點，車流量大且大型車輛往來頻繁，若不採取預防性維護，老舊箱涵極易因承載力不足導致頂板破損，進而誘發天坑。

水利局表示，為徹底掌握雨水下水道系統的健康狀況，市府定期委託專業團隊進行箱涵內部縱走調查，逐一盤點裂縫、鋼筋裸露或結構變形處。本次工程於2024年底開工，並於今年初順利完工，範圍涵蓋「安平區文平路（建平三街至健康路三段）」及「華平路（建平十七街至怡平路）」修繕長度共730公尺。

安平區文平路、華平路老舊箱涵修繕完工，路面恢復通行。（南市水利局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法