為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    安平半年發生3次「天坑」 台南文平、華平路老舊箱涵修繕完工

    2026/03/05 11:25 記者蔡文居／台南報導
    南市水利局重建老化受損的箱涵頂板，透過結構性的補強，大幅延長箱涵使用年限，有效預防「天坑」事件發生。（南市水利局提供）

    南市水利局重建老化受損的箱涵頂板，透過結構性的補強，大幅延長箱涵使用年限，有效預防「天坑」事件發生。（南市水利局提供）

    台南市安平區這些年來道路發生塌陷事件頻傳，安平區於2023年曾經半年內區內道路發生3次「天坑」，不僅影響行車安全，也引發國賠爭議。為落實城市安全管理並強化基礎排水設施，台南市政府投入3100萬元辦理「安平區箱涵改善第二期工程」，針對安平區交通要道文平路及華平路進行結構強化，已於今年順利完工。

    南市水利局表示，工程重點在於重建老化受損的箱涵頂板，並同步修補箱涵側壁，透過結構性的補強，除能大幅延長箱涵使用年限外，更能有效預防「天坑」事件發生，確保市民用路安全及排水系統穩定。

    水利局指出，由於文平路與華平路為安平區重要交通節點，車流量大且大型車輛往來頻繁，若不採取預防性維護，老舊箱涵極易因承載力不足導致頂板破損，進而誘發天坑。

    水利局表示，為徹底掌握雨水下水道系統的健康狀況，市府定期委託專業團隊進行箱涵內部縱走調查，逐一盤點裂縫、鋼筋裸露或結構變形處。本次工程於2024年底開工，並於今年初順利完工，範圍涵蓋「安平區文平路（建平三街至健康路三段）」及「華平路（建平十七街至怡平路）」修繕長度共730公尺。

    安平區文平路、華平路老舊箱涵修繕完工，路面恢復通行。（南市水利局提供）

    安平區文平路、華平路老舊箱涵修繕完工，路面恢復通行。（南市水利局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播