1萬個職缺等你！桃竹苗開春首場徵才 3/14陽明交大登場

1萬個職缺等你！勞動部桃竹苗分署開春首場就業博覽會，3/14陽明交大登場，有200多家企業參與。（桃竹苗分署提供）

農曆春節過後是社會新鮮人找工作換工作的好時機，由勞動部主導的「2026桃竹苗OpenHouse就業博覽會」開春首場徵才活動14日（週六）在陽明交通大學新竹校區登場。此次就博會集結台積電、聯發科技、光寶科技、景碩科技、錼創顯示及鈊象電子等200多家頂尖指標企業，職務多元廣泛；提供1萬名職缺，現場也設有「創鳳多元庇護市集」，邀應試者來參加。

堪稱今年全台規模最大的就博會，集結超過200家知名廠商，橫跨科技、製造及服務三大亮點產業，現場更誠意十足地釋出1萬個以上優質職缺。台積電、聯發科技、光寶科技、景碩科技、錼創顯示及鈊象電子等頂尖指標企業，現場起薪4萬元以上的優質職缺佔比高達8成，涵蓋職務有熱門的製程、設備與研發工程師，以及遊戲軟體工程師、美術設計與遊戲企劃等創意職位；且有自動控制、機電工程、機械設計等工程研發的工作機會，更有物理、化學、材料、生物科學等專業研究人員的需求。另航運、倉儲相關產業也釋出薪資超過4萬元以上的職缺，而住宿及餐飲等服務業的參展廠商，更提供了店長、門市主任等管理職務的工作機會。

請繼續往下閱讀...

勞動部桃竹苗分署也提供全區高速網路，推動「無紙化科技逛展」新趨勢，參與者只需在活動現場使用手機登入活動官網，就能一機在手完成廠商查詢、面試紀錄與活動集點。

1萬個職缺等你！勞動部桃竹苗分署開春首場就業博覽會，3/14陽明交大登場，有200多家企業參與。（桃竹苗分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法