    生活

    洪申翰稱「育兒減少工時」若缺配套恐流於試辦 蔣萬安這樣回

    2026/03/05 11:18 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安表示，育兒減少工時計畫是示範性質，保留擴大挹注經費彈性。（資料照，記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安表示，育兒減少工時計畫是示範性質，保留擴大挹注經費彈性。（資料照，記者方賓照攝）

    台北市「育兒減少工時試辦計畫」上路3天，有近30家企業向勞動局提出申請。勞動部長洪申翰認為，若配套沒處理好，恐流於象徵性試辦，台北市長蔣萬安今（５）表示，計畫是示範性質，保留了後續擴大挹注經費的彈性，示範過程中有好的建議，都可以參與討論。

    台北市長蔣萬安宣布北市自3月1日起，推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的爸媽，每日可少1小時工時，減少的工資由市府補助8成。

    洪申翰被問到中央是否評估跟進時表示，同意北市府提出政策的初衷，但實際上能否推動涉及到配套是否完備，勞動部之前其實做蠻多的評估跟討論。實務上面臨「常態性減少工時」，必須一次處理員工薪資補貼、企業人力調度，以及遞補工作造成其他同事的不公平感，若配套沒處理好，政策就很難變成「制度性協助」，反而會變成「象徵性試辦」。

    蔣萬安今天早上出席南山信義A26新建工程上梁典禮，對洪申翰的說法以及未來是否會擴大補助範圍表示，北市府提出的計畫就是示範性質、鼓勵企業參與，所以保留了後續擴大挹注經費的彈性。

    蔣萬安說，3月1日開始至今，大約4天已經有超過30家的企業表達意願並報名參與計畫。所以市府會持續努力打造育兒友善的環境，這也是中央和地方共同努力的目標，也希望在示範過程有好的建議，都可以參與討論。

