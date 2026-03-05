驚蟄逢馬年第1個天赦日 3方法增能量、打小人

驚蟄遇天赦日，想打小人轉運，增財運，民俗專家廖大乙建議拜虎爺。（記者陳鳳麗攝）

今天是24節氣中的第3節氣「驚蟄」，剛好遇到丙午年第1個天赦日，萬物甦醒、正能量強，民俗專家廖大乙表示，希望今年財運好、諸事順利、小人退去的人，可以在晚間7點前準備三層肉、生鴨蛋拜虎爺，請其幫忙擊退小人、去除霉運，如果無法到宮廟拜虎爺，天黑前見天向東或西方敬拜祈求。

廖大乙指出，今天是丙午馬年的第1個天赦日，天赦日顧名思義是上天赦免人類犯錯的日子，因此有民間信仰的朋友，要祈求神明保佑，祈求前一定要先反省這段時間有無做錯事，若有犯錯要先立志改過，反躬自省後才能祈求。

廖大乙表示，今天即是天赦日又是象徵萬物甦醒的「驚蟄」節氣，靈動力強，加上天赦日適合反省和祈求，若感覺身邊有小人，或是希望增加自己正能量，建議在晚間7點前去拜有供奉虎爺的宮廟。

「虎爺能咬錢，而且專打小人！」廖大乙說，虎爺咬錢可以增添財運，而且能鎮壓小人，拜虎爺最好能準備祂最愛的生的三層肉，還有生鴨蛋祭拜，或是準備橘子和帶殼龍眼乾，祈求吉利，並去殼脫去霉運，帶來圓滿。

廖大乙也提醒，今天正能量強，要招來好運最好穿亮色系的衣服，避開黑色，若能行善布施，轉變運勢的速度會更快。行善布施做法很簡單，帶著善意助人，或是捐血、捐款社福機構……都是很好的做法。

拜虎爺可準備生的三層肉和生鴨蛋。（資料照）

沒有生豬肉和鴨蛋，也可以龍眼乾和橘子拜虎爺。（記者陳鳳麗攝）

