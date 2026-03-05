停電事故大幅下降 台電屏東區處啟動大規模電網維護防鳥獸

台電屏東區處舉行加強穩定供電作為宣誓儀式。（圖由台電屏東區處提供）

今（5）日是驚蟄，象徵萬物復甦，台電屏東區營業處啟動線路重點維護工作加強防範鳥獸事故，近百名作業人員身穿整齊制服，今天上午在處長仇忠銘帶領下，於區處配電線路班廣場展開宣誓儀式，開啟大規模電網維護作業，要讓屏東的供電品質再升級。

台電屏東區處表示，過去1年在電力維護上展現卓越成果，高壓設備停電事故從前（2024）年169件降至去（2025）年145件，今年更將透過落實7大關鍵措施，將今（2026）年控管目標訂在130件。

7大關鍵措施包括鄰近變電所圍牆內、外樹木修剪、鳥巢摘除，以減少跳電事故；配電變壓器吊檢、架空被覆線汰換，提升線路供電可靠度；運用紅外線熱影像技術監測設備溫度，提前預警異常狀況；配電管路防挖宣導並加強施工單位與民眾溝通；自備開關箱孔洞檢查以防止異物進入開關箱；高壓盤電驛設定值與圖面一致性檢查，確保電驛保護裝置設定精確；責任分界點接頭紅外線檢測，防止因接觸不良導致供電中斷。

台電屏東區營業處處長仇忠銘表示，春季氣候變化劇烈，雷擊、鳥獸活動、樹竹萌生等外力因素，可能影響電力設備穩定運行。為確保屏東鄉親安心用電，台電將積極執行各項維護作業，展現強化配電系統韌性，減少停電事故的決心，確保供電不間斷。

線路課領班陳登維也指出，透過強化電網巡檢、提前消除潛在風險，將設備故障的可能性降至最低，確保屏東的供電品質再升級。

3月5日驚蟄，台電屏東區處加強穩定供電作為宣誓儀式，由處長仇忠銘（中）、副處長邱煜斌（右）及副處長江秉忠（左）率領同仁宣誓。（圖由台電屏東區處提供）

