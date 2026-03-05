農產變精品 高市攜手五星級飯店設伴手禮專區行銷全世界

高市攜手福華大飯店設置高雄伴手禮專區，農產變精品行銷全世界。（記者陳文嬋攝）

高雄市農業局把農產變精品，打通五星級飯店通路，於高雄福華大飯店設置高雄伴手禮專區，集結多區農會與小農的農特產品，直接送達觀光客手中。

農業局攜手高雄福華大飯店，設置高雄伴手禮專區，包括甲仙農會「初雲」品牌系列，如紫蘇梅、茶梅及Q芋頭禮盒；旗山農會研發金包銀銀耳露，將蜜甜香蕉與新鮮銀耳完美；還有六龜新發社區「台灣原生種山茶棋盤組」。

福華飯店也將高雄農產入菜，主廚團隊嚴選田寮農會出品「田那堤鹹豬肉」、美濃農會147白米、元榆牧場無毒飼養且不施打藥物的「衝浪雞」，以及創世紀農場栽種有機蔬菜等，產地直送餐桌，賓客品嘗在地美味。

高雄福華大飯店副總經理黃源福表示，支持在地農業、落實社會責任，更看準館內5成外國旅客對台灣在地文化高度興趣，特別將1樓大廳人潮匯集的精華空間，轉化為展示高雄風土底蘊的物產專區，希望讓國內外商務與觀光客在休憩之餘，便利接觸到具有文化深度與在地特色的伴手好物，並透過主廚研發的在地風味料理，留下美麗「高雄回憶」。

來自台中林姓觀光客說，過去不清楚高雄擁有高品質原生山茶與世界級蜂蜜，在下榻飯店直接買到產地直送農產精品，不僅免去奔波產地辛勞，更是深度認識高雄特產契機，讓她對高雄農業大為改觀。

農業局長姚志旺指出，農業局將持續扮演媒合平台，並推動農業精品化策略，為農產品開拓多元通路，期待更多飯店、餐飲與連鎖品牌業者合作，讓「高雄滋味」成為海內外觀光客心中不可或缺的城市體驗。

