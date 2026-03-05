為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「神鴨降臨」萬人拚手氣 200隻菜奇鴨飛進幸運兒家

    2026/03/05 10:42 記者洪瑞琴／台南報導
    人氣超夯的菜奇鴨玩偶。（圖由工務局提供）

    超幸運！為推廣台南特色公園遊戲場，台南市府於春節期間推出「新春特色公園打卡挑戰賽」，吸引逾萬名民眾熱烈參與，活動透過電腦隨機亂數抽出200位幸運得主獲得「菜奇鴨」，因中獎機率低，讓不少網友直呼「抽中真的像天降神鴨」。

    可愛的擬人化鴨子其實大有來頭，「菜奇鴨」是在2021年「台南市場吉祥物選拔」中奪下冠軍的人氣角色，目前採限量贈送、不對外販售，只有參加南市府舉辦的特定活動才有機會獲得，可說是「有錢也買不到」的超人氣公仔，近年更成為台南傳統市場與在地文化的代表角色之一，在網路上討論度居高不下。

    春節活動特別祭出討論度爆棚的「菜奇鴨」玩偶作為專屬獎項，民眾只要完成指定特色公園中任意5座的打卡任務，集滿5枚電子金幣，即可獲得一次抽獎資格。活動結合公園探索與互動任務，吸引不少親子家庭在春節期間走出戶外，一邊遊玩、一邊打卡集章。

    工務局指出，「菜奇鴨」象徵生活中的趣味與驚喜，也如同台南近年轉型有成的特色公園遊戲場，從結合歷史地景的設計，到挑戰體能的攀爬設施與多元遊具，處處充滿創意巧思。

    東區精忠公園題台南第1座軍事特色公園有雕堡設計。（記者洪瑞琴攝）

