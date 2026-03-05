新北市環保局招考169名稽查員 薪資上看45K

新北市環保局稽查人員空拍蒐集非法焚燒事證。（新北市環保局提供）

新北市環境保護局為強化環境稽查效能、守護市民生活品質，5日公告年度「聘用／約僱人員招考」簡章，今年將招募169位稽查員，報名期間自3月9日上午8點至3月27日下午6點，採網路報名，這次招考共釋出兩大類職缺，「約僱稽查員」（錄取129名）起薪為3萬4775元；「聘用稽查員」（錄取40名）起薪則為4萬5624元，錄取人員除享有保障月薪外，皆享有國旅卡、健康檢查、環保違規案件處理獎勵金等福利。

各類職缺對應不同職務內容與錄取門檻，歡迎符合條件的考生依照個人專長與興趣自由選擇，考試將於4月25日（週六）舉行，筆試與口試採同日辦理，上午筆試、下午口試，讓考生能一天內完成所有評核流程。

筆試科目與業務方面，「約僱稽查員」筆試僅考「環保稽查概論」，未來將投入第一線公害稽查與陳情處理；「聘用稽查員」筆試包含「環保稽查概論」及「環境稽查實務」，工作內容將參與破壞國土與重大污染專案調查，側重於現場判斷及應變能力，筆試題目中有50%題型取自歷年考古題，考生可至環保局官網免費下載練習。

環保局表示，隨著民眾對居住品質的要求提升，處理非法棄置、噪音及異味等環境案件的需求日益增加，這份工作不僅是專業的發揮，更是對家園的守護，期待具備行動力與專業熱忱的夥伴加入，將專業化為守護環境的實際力量，若有相關考試疑問詳情可電洽（02）2953-2111分機3082、3067或3047洽詢考試相關事宜或上至環保局官網查詢（網址:https://www.epd.ntpc.gov.tw/ExamRegistration/examineregistration）。

新北市環保局稽查員現場進行污染蒐證。（新北市環保局提供）

