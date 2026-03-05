竹北整治台元通勤動脈 3處地下道分階段改善

竹北市中和街地下道改善工程重點包括修補破損側立牆面、設置導水截水槽、更新照明系統。（竹北市公所提供）

新竹縣多處鐵路地下道長期存在設施老舊、滲漏水、照明不足及線路垂吊雜亂等問題。竹北市公所啟動「地下道涵洞環境安全改善工程」，將陸續優化中和街、中正東路及三民路等3處，改善通往台元科技園區的通勤動脈，打造更安全、舒適且符合城市質感的用路環境。

此外，今（5日）到7日一連3天，博愛街（台元街至環北路二段）、中和街（沿河街至博愛街）將進行路面改善工程，請用路人留意。

竹北市長鄭朝方表示，中和街、中正東路及三民路地下道皆已啟用多年，是通往台元科技園區的重要通勤動脈，承載大量車流與通勤需求。目前中和街地下道安全改善工程已竣工並開放使用；中正東路地下道工程已於本週展開，緊接著將啟動三民路地下道作業。

改善工程由中和街地下道率先啟動，改善範圍約110公尺，經費由市公所自籌逾800萬元支應。工程重點包括修補破損側立牆面，並針對用路人長期困擾的橋板滲水問題，設置導水截水槽徹底改善，同步更新照明系統，提升行車與行人安全。

後續市公所再投入2070萬元辦理中正東路地下道修繕工程，並規劃編列約1200萬元經費，接續辦理三民路地下道整補作業，逐步完成城區「台元三橫地下道」重要孔道的全面升級。

鄭朝方強調，基礎建設雖不顯眼，卻是城市安全與品質的根本。本次工程以安全改善為優先，同時融入城市美學思維，從細節著手，讓公共工程不僅實用，更展現竹北的城市品味。

竹北市公所啟動「地下道涵洞環境安全改善工程」，由中和街地下道率先啟動，並已改善竣工。（竹北市公所提供）

竹北市公所啟動「地下道涵洞環境安全改善工程」，將陸續優化中和街、中正東路及三民路等3處，打造更安全、舒適且符合城市質感的用路環境。（竹北市公所提供）

