向陽學生超勵志！17人克服逆境向上 中市頒獎助金

潭子國中學賴永朋重度腦性麻痺，積極求學獲向陽獎。（圖由市府提供）

台中市鼓勵逆境向上學生，結合民眾捐款頒「向陽教育獎」，今年選出17名向陽勵志學生頒獎，其中，潭子國中學生賴永朋患重度腦性麻痺，卻積極求學，克服行動不便上課積極發問，期許自己未來成為對社會有益的人，克服逆境向上的表現受肯定。

台中市從2020年起辦理向陽教育獎，鼓勵身處逆境卻積極向學的學生，獎助學生來自民間捐款人，教育局指出，因獎助捐款數提高，從2022年起獎助金從1萬元倍增到2萬元，以嘉勉獲獎學生，激勵與肯定孩子逆境向陽。

今年教育局經初複選及實地訪視，評選出的17名獲獎學生包括高中5名、國中5名及國小7名獲獎學生，頒贈向陽教育獎，不少學生故事超勵志，雖面對家庭或自身環境變化，依然如向日葵般努力向上。

其中，上石國小洪翌崴是家中小幫手，也要幫忙守護癱瘓父親，他也積極參與學習以外的活動，練到跆拳道黑帶二段，還參加台語朗讀，積極向上獲肯定。

潭子國中學生賴永朋重度腦性麻痺，儘管日常生活無法自理，行動不便且身體持續惡化，仍堅定意志克服難關，獲得品德教育模範生，他勇敢面對障礙限制，求學態度積極，更在課堂中勇於發問，賴永朋期許自己成為對社會有貢獻的人。

新住民學生范央沒也克服原生家庭多種限制，與母親相依為命，立志要成為母親的驕傲，在學校參加手球隊，並多次代表台中市參加手球國際賽事，履獲佳績，他也熱心參與公務與整潔維護，竭力為師生服務，展現樂觀開懷的一面。

教育局長蔣偉民表示，向陽教育獎的獎助學金及獲獎人數都提高，藉此鼓勵更多逆境向上的孩子，也非常感謝捐助人善心捐助獎學金一起共襄盛舉。

洪翌崴克服逆境積極學習。（圖由市府提供）

台中市頒向陽教育獎肯定逆境向上學生。（圖由市府提供）

