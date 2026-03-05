為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全台僅10人！ 張燕伶守護國寶魚、鴛鴦生態逾30年獲獎

    2026/03/05 10:29 記者蔡政珉／苗栗報導
    全台僅10人！張燕伶（右）守護國寶魚、鴛鴦生態逾30年獲獎。（記者蔡政岷攝）

    全台僅10人！張燕伶（右）守護國寶魚、鴛鴦生態逾30年獲獎。（記者蔡政岷攝）

    雪霸國家公園管理處（下稱雪管處）武陵管理站解說員張燕伶深耕國家公園生態保育與環境教育工作30年，不只推動國寶魚櫻花鉤吻鮭保育體驗課程，也將對國寶魚、鴛鴦的生態知識出版作品更簡易近人，交通部觀光署甫頒發「政府機關優良觀光人員獎」，張燕伶也獲選。

    雪管處稱讚張燕伶，自1995年進入國家公園服務，長期致力於臺灣櫻花鉤吻鮭、鴛鴦等保育類動物的保育與環教推廣工作，擅長將艱深的生態知識轉化為生動活潑的生命故事，深化民眾對保育的理解與認同實踐。另外，張燕伶亦經營官方社群平台，串聯逾16萬名粉絲，並深入部落推動環境教育，培育學童成為守護自然的重要力量。

    張燕伶也將長期經驗出版成書包括「戀戀武陵山水情」及「鴛鴦醉 醉心紀錄鴛鴦十年故事」二本解說叢書，她並規劃「武陵暑期系列活動」，累計辦理逾250場，吸引超過9300人參與，成功將保育成果轉化為優質生態旅遊體驗；雪管處也說，張燕伶近年更首創「鮭魚123國寶魚保育體驗課程」，讓遊客透過實作參與復育歷程，廣受好評並帶動深度旅遊風氣。

    雪管處表示，透過張燕伶專業且具感染力的帶動下，武陵地區已從傳統賞花景點，轉型為具備環境教育意義的深度旅遊勝地，雪管處將持續推動優質遊憩，落實棲地守護與永續發展的平衡。

