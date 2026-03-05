澎湖乞龜元宵拚創意 鼎灣開帝殿出奇招擲筊送螃蟹

陳錦雄（右）霸氣無償提供螃蟹乞求，靠山就是擔任船長的舅舅。（記者劉禹慶攝）

澎湖西乞龜活動進入尾聲，各廟宇紛紛推陳出新，除了傳統米包龜、黃金龜之外，又新增土魠、白腹、龍蝦等，今年更出現88萬元現金，讓民眾趨之若鶩，鼎灣開帝殿也不落人後，由信徒陳錦雄奉獻50公斤三眼蟹，昨（4）晚插花提供民眾乞求，瞬時轟動全場，今天還將加碼提供石蟹。

經營水產的陳錦雄、黃意晅，由於陳自幼就在開帝殿活動，深感神明庇佑，長大後有能力，興起奉獻水產品擲筊的念頭，昨日徵得廟方同意，臨時加碼插花舉行擲筊送螃蟹的活動，100元1次，1杯就有1隻，最高可累積至5隻，頓時間成為搶手貨，不少人花了500元就抱走8、9隻，50公斤螃蟹就一掃而空。

由於民眾反應熱烈，陳錦雄決定今日持續加碼，推出石蟹乞求，陳能有如此雄厚資本，主要是擔任船長的舅舅鼎力支援，才能霸氣無償奉獻；現在正是石蟹肥美季節，消息傳出，不少人已躍躍欲試，準備今晚前去開帝殿試試手氣，帶回肥美石蟹。

鼎灣開帝殿俗稱西宮，位於澎湖縣湖西鄉鼎灣村，主祀「開天仙帝」神農氏炎帝，鼎灣澳角頭廟之一，近年來致力民俗文化保存，並研發百草茶等地方特色。

民眾擲筊螃蟹，滿滿一袋收穫心滿意足。（記者劉禹慶攝）

