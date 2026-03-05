「驚蟄」宣誓確保供電 台電新營區處加強電線驅鳥、防蛇

台電新營區處處長黃啓通（前）帶領員工宣誓穩定供電決心。（新營區處提供）

今日24節氣的「驚蟄」，鳥獸活動漸趨頻繁，樹竹生長旺盛，對電力設備穩定供電構成威脅，常引發無預警的停電事故。台電新營區營業處推動供電線路重點維護，包括鳥巢清除、樹竹修剪及加裝防護設備（驅鳥器及防蛇網）等措施，並運用紅外線智慧監測技術，提升對異常狀況的即時應變能力。

台電新營區處處長黃啓通今天帶領同仁宣誓「驚蟄春雷響！ 台電新營區處守護供電不打烊」，強化配電系統韌性的決心，確保電力供應穩定。

黃啓通表示，每年春季驚蟄時節，因鳥類築巢、蛇鼠活動頻繁及樹竹生長快速，為穩定供電，24小時堅守崗位，致力守護電網，持續優化配電系統，落實設備巡檢與維修，降低因外物干擾造成的停電風險，確保電力不中斷。

台電新營區處說，民眾如發現電線桿上有鳥巢或住家附近樹竹過度生長碰觸電線，有引發停電之風險，可通報台電處理，共同維護安全穩定的用電環境。

穩定供電，清除電桿上的鳥巢。（台電新營區處提供）

加裝防蛇網阻擋爬上供電設備，避免造成停電。（台電新營區處提供）

