    首頁 > 生活

    彰化和美明起戶外轉播經典賽 雨天備案不搭棚

    2026/03/05 10:13 記者劉曉欣／彰化報導
    2026年經典賽開打，彰化縣和美鎮從明天開始進行戶外轉播。（和美鎮公所提供）

    2026年經典賽開打，彰化縣和美鎮從明天開始進行戶外轉播。（和美鎮公所提供）

    2026年世界棒球經典賽（WBC）開打，台灣隊今天（5日）將對戰澳洲，彰化縣和美鎮考量今天是上班日，戶外轉播從明天（6日）台日大戰開始。由於近來天候陰晴不定，許多人關心雨天備案。和美鎮公所表示，因為搭棚會擋住視線，下雨將會發放輕便雨衣！

    許多和美民眾都說，等了這麼久，終於可以在自己的家鄉看到戶外轉播球賽了，因為和美雖然號稱是彰化縣第三大的人口區，僅次於彰化市、員林市，還超越鹿港鎮，但辦活動與知名度都還不如鹿港鎮，加上也沒有餐廳會播放球賽，只能在家或是邀朋友一起看球賽。

    因此，不少和美人都準備好要去戶外看轉播，迎接和美史上第一次的戶外轉播球賽，但連日來的天氣都是陰陰的，偶爾就會飄來一陣小雨，就怕看轉播還要淋雨會掃興，希望鎮公所能有雨天備案。

    和美鎮公所強調，因為戶外轉播地點在鎮公所廣場，因為大螢幕轉播，如果搭上帳篷，就會遮住視線，只能忍痛放棄搭帳蓬的選項，目前天氣預報看起來，接下來的天候是穩定的，下雨機率偏低，期待好天氣能夠降臨，如果真的飄雨，現場會準備輕便雨衣視情況來發放，希望民眾可以走出家門，一起觀賞戶外轉播，展現和美人的熱情，共同為台灣隊加油！

    和美鎮轉播場次為3月6日晚間6點的台日大戰，3月7日上午11點的台捷之戰，3月8日上午11點的台韓對戰，都會發放限量的應援美食。

    2026年經典賽開打，彰化縣和美鎮從明天開始進行戶外轉播，也將準備限量的應援美食。（和美鎮公所提供）

    2026年經典賽開打，彰化縣和美鎮從明天開始進行戶外轉播，也將準備限量的應援美食。（和美鎮公所提供）

    2026年經典賽開打，彰化縣和美鎮從明天開始進行戶外轉播。（和美鎮公所提供）

    2026年經典賽開打，彰化縣和美鎮從明天開始進行戶外轉播。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮從明天開始轉播經典賽事，因為戶外場地，將不會搭帳篷。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮從明天開始轉播經典賽事，因為戶外場地，將不會搭帳篷。（資料照，記者劉曉欣攝）

