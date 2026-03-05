智慧教學再升級 高雄公立高中職2月完成「班班有大屏」

高雄市副市長李懷仁、教育局長吳立森前往中正高中視察大型觸控螢幕和教學情形。（高雄市教育局提供）

為提升智慧教學和學習，高雄市近年打造「班班有大屏」，全市24所公立高中職已於今年2月完成班班大型觸控螢幕建置，全市3級學校則預計於今年4月底可完成，透過軟硬體同步升級與教師專業增能，為學生打造更具互動性與前瞻性的學習環境。

高雄市副市長李懷仁昨（4）日前往中正高中訪視建置成果，實地走入課堂觀摩教師教學演示，了解學校運用大型觸控螢幕結合數位平台與AI工具推動教學的情形，展現高雄校園智慧教育教學成果。

透過大型觸控螢幕，英語科老師可引導學生以平板進行分組討論，整理閱讀觀點與想法，並將討論成果即時投放至大型觸控螢幕進行班級分享與回饋，讓學生在互動交流中深化理解。

自然與生活科技科老師則以「焰色與煙火」為主題，帶領學生探索不同金屬元素的焰色反應，並透過大型觸控螢幕互動遊戲「焰色煙火競技場」，讓學生在趣味競賽中觀察與判斷焰色變化，將抽象的科學概念轉化為生動的學習體驗。

李懷仁表示，隨著高中職「班班大型觸控螢幕」全面建置完成，國中小學校也將於4月底前全數完工，此外，市府也規劃4年期教學載具及充電車購置經費，逐步落實「一生一機」政策目標。

高雄市中正高中校長陸炳杉說，學校近年積極推動資訊科技融入課程，除了在資訊科技與自然科學領域導入生成式AI應用概念外，也鼓勵教師運用大型觸控顯示器與數位學習平台發展跨域教學，培養學生運算思維、資料判讀與問題解決能力。

學校老師透過大型觸控螢幕進行教學。（高雄市教育局提供）

