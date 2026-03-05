為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    成大專利申請134件稱霸學界 技轉簽約年均達2.65億元

    2026/03/05 10:05 記者洪瑞琴／台南報導
    成功大學研發技術量能豐沛，本國人發明專利申請連續4年蟬聯學校第1。（圖由成大提供）

    成功大學研發技術量能豐沛，本國人發明專利申請連續4年蟬聯學校第1。（圖由成大提供）

    國立成功大學長期強化研發成果保護，並以提升技術商業價值為核心，在智慧財產管理上兼顧「品質」與「量能」，透過導入優質專利制度，推動專利申請穩定成長。根據經濟部智慧財產局公布的2025年專利申請與公告發證統計，本國人發明專利申請由成功大學以134件居全國大學之首，已連續4年蟬聯學校第1。

    在本國人發明專利申請百大中，共有22所大學入榜，成功大學以134件持續領先；若合計發明、新型與設計3種專利，成功大學更以154件高居全國第1，展現研發成果轉化的整體實力。

    成功大學表示，近6年每年專利申請件數皆突破百件，累計達715件，是百大榜單中唯一連續6年申請件數破百的大學，並五度位居學校第一。為提升專利品質與產業價值，成大自2016年導入「優質專利制度」，並逐步從1.0升級至2.0，建立從研發源頭到成果產出的完整專利布局。

    成大指出，透過「選題即布局、成果再優化」的完整機制，專利不僅具法律保護功能，也成為推動技術商品化與產業合作的重要工具。完善的專利策略亦帶動技術移轉成果，成大技轉簽約金自2009年起已連續17年突破億元，近10年平均達2.65億元，顯示其在技術商品化與產學合作上的長期優勢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播