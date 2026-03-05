成大專利申請134件稱霸學界 技轉簽約年均達2.65億元

成功大學研發技術量能豐沛，本國人發明專利申請連續4年蟬聯學校第1。（圖由成大提供）

國立成功大學長期強化研發成果保護，並以提升技術商業價值為核心，在智慧財產管理上兼顧「品質」與「量能」，透過導入優質專利制度，推動專利申請穩定成長。根據經濟部智慧財產局公布的2025年專利申請與公告發證統計，本國人發明專利申請由成功大學以134件居全國大學之首，已連續4年蟬聯學校第1。

在本國人發明專利申請百大中，共有22所大學入榜，成功大學以134件持續領先；若合計發明、新型與設計3種專利，成功大學更以154件高居全國第1，展現研發成果轉化的整體實力。

成功大學表示，近6年每年專利申請件數皆突破百件，累計達715件，是百大榜單中唯一連續6年申請件數破百的大學，並五度位居學校第一。為提升專利品質與產業價值，成大自2016年導入「優質專利制度」，並逐步從1.0升級至2.0，建立從研發源頭到成果產出的完整專利布局。

成大指出，透過「選題即布局、成果再優化」的完整機制，專利不僅具法律保護功能，也成為推動技術商品化與產業合作的重要工具。完善的專利策略亦帶動技術移轉成果，成大技轉簽約金自2009年起已連續17年突破億元，近10年平均達2.65億元，顯示其在技術商品化與產學合作上的長期優勢。

