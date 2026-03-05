為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    世界機關王屏東初賽登場 上千學子展現科技學習力

    2026/03/05 09:59 記者羅欣貞／屏東報導
    世界機關王屏東縣初賽5日登場。（記者羅欣貞攝）

    為激發屏東學子的科學想像力與創新實作素養，屏東縣府今（5）日在屏東縣立體育館舉辦「2026 World GreenMech Contest 世界機關王競賽」屏東縣初賽 ，本次賽事共有56校430隊1108人同場競技，展現屏東科技教育深度扎根的成果。

    今日賽事以科學原理為基礎，融合 STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）五大領域教育理念 ，競賽項目包含充滿挑戰的「機關整合賽（GM）」、考驗編程與精準控制的「機器人任務賽（R4M）」及展現純真創意的「積木創客盃（GMJr.）」等42項 。

    屏東縣政府教育處表示，此次進階組創意關卡特別以「自行車」為題，引導學生思考節能環保的生活價值 ；創意賽更以智慧科技-屏東五箭為核心指標，鼓勵學子針對「屏東更韌性」、「全齡心照顧」、「觀光新戰略」、「產業星未來」及「安心過生活」等縣政願景提出創新科技方案，展現學子對家鄉發展的關懷與責任感 。

    屏東縣長周春米強調，機關王競賽不僅能培養學生的科技知識，更強化了跨團隊溝通與解決問題的能力。縣府將持續投入多元資源支持科技教育，讓「科技屏東、永續發展」從教育扎根。

    今日比賽持續進行到下午，將選出代表屏東參加全國賽的選手，進而朝世界賽努力，今年世界賽將在泰國舉行，屏東縣幾乎每年都有選手進軍世界賽。

    上千學子參加世界機關王屏東初賽。（記者羅欣貞攝）

    學子展現學中做、做中學的能力。（記者羅欣貞攝）

