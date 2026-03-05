靜桃大執法！藍寶堅尼超跑112分貝噪音值挨罰了

龍潭警方與環保、監理機關「靜桃專案」大執法！這輛藍寶堅尼超跑發出渾厚112分貝噪音值挨罰了。（記者李容萍翻攝）

桃園市警察局龍潭分局員警夜間持槍執行「靜桃專案」，日前意外攔查到一輛新車要價約1500萬元的藍寶堅尼Huracan EVO超級跑車，銳利的車身線條搭配高亢的排氣聲浪，宛如蓄勢待發的猛獸，接受環警監聯合噪音檢測時，吸引路過民眾頻頻回頭觀看、手機拍攝，頓成檢測站的焦點，但經檢測噪音值高達112分貝，遠超過標準值100分貝，當場被開立3600元罰單。

龍潭分局農曆年後結合環保局及監理單位實施聯合稽查勤務，取締違規改裝車輛及噪音車輛，選定交通流量繁忙的大昌路與中興路口設立臨時檢驗站，期透過跨機關機動攔檢執法，遏止改裝車輛與噪音擾民問題。

龍潭分局長施宇峰表示，這次勤務共攔查汽、機車18輛，其中9輛噪音分貝檢測值不合格，均依法告發，總計裁罰金額達3萬2400元，另有1輛汽車通知限期到驗；施說，噪音車輛不僅影響沿路居民生活品質，高分貝的引擎與排氣聲浪更可能干擾其他駕駛人判斷，增加交通事故風險，警方將持續執行靜桃專案，結合相關單位強化稽查作為，守護交通安全與環境安寧。

龍潭警方與環保、監理機關「靜桃專案」大執法！這輛藍寶堅尼超跑發出渾厚112分貝噪音值挨罰了。（記者李容萍翻攝）

龍潭警方與環保、監理機關春節後執行「靜桃專案」，攔查疑似違規改裝車輛、噪音車輛，查獲9輛汽機車噪音分貝檢測值不合格。（記者李容萍翻攝）

