基隆有聲號誌故障影響視障者通行 市府將加強巡檢

基隆市議員質疑市區有聲號誌故障及不足，影響視障者通行。（記者盧賢秀攝）

基隆市在南榮路與愛三路口等五處路口，設置有聲號誌行人穿越線，協助視障者通行，卻多數沒有聲音，市議員批不安全，要求加強檢修及汰換機制。市府表示已修好，未來將加強檢修及通報機制。

市府在南榮與愛三路口、愛三與仁三路口、仁二與愛二路口、忠一與孝二路口、港西街與陽明海洋藝術館路口等人潮較多路口，設置有聲號誌，協助視障者通行安全，卻多數故障。

市議員陳冠羽指出，要建立維修的機制，加強對弱勢族群的照顧，但除了沒有聲音外，還有部分行穿線的引導線僅單一路口，欠缺連貫性，等於「做半套」。

市議員鄭文婷表示，廟口夜市觀光客多，也應增設有聲號誌，符合實際需求。市議員呂美玲說，視障朋友要靠聲音才知道何時能過馬路，有聲號誌卻沒有聲音，要加強巡查。

交通處長陳耀川說，這五處有聲號誌已列冊管理，故障問題已全部修好，後續會加強巡檢，只要有故障通報，24小時會立刻去修，其他路口未來會再向中央爭取經費新設，並與視障團體溝通設置地點，未來有聲號誌將再增加10處。

陳耀川指出，有聲號誌的運作是依設置地點交通型態及視障者通行需求規劃，但有接獲反映，因重複聲音如同噪音干擾，因此部分路口改設定分時段啟動。

市長謝國樑表示，有聲號誌損壞會立即修復也會再增加，但基隆整體路口環境不適合視障朋友單獨出行，市府社會處補助推動視障者陪伴志工，有需要者可多申請利用。

議長童子瑋做出結論，有聲號誌故障市府應全面檢修，並盤點、增設視障者相關需求設施。

