南市博串連台南淺山在地團隊 共推地方創生

文化部次長徐宜君（前排左3）與文化資源司司長陳修程（左4）參觀左鎮燈會，並與在地團隊討論地方創生計畫永續經營等議題。（記者劉婉君攝）

台南市立博物館攜手台灣大左鎮共融發展協會等淺山地區在地團隊，共同推出「藝出臺貳十」地方創生提案，獲得文化部補助1200萬元，希望帶動台20線上的台南淺山各區發展。

「藝出臺貳十」地方創生由南市博主導提案，希望透過轄下的博物館，串聯淺山地區在地團隊及青年，打造翻轉山區的藝文創生新量能。後續除了進行田野調查、地方志撰寫等基礎工作，也計畫推出多條具有在地特色的遊程、竹工藝傳承，打造各地旅客走訪山區的入口平台中心。

文化部次長徐宜君近日率領文化資源司司長陳修程等文化部團隊，由市博館長何秋蓮等人陪同，訪視山上花園水道博物館、玉井噍吧哖文化園區及左鎮化石園區，並與進駐左鎮老街的藝術家林昭慶、台灣大左鎮共融發展協會理事長賴政達等在地團隊、青年，討論地方創生計劃的永續推動等，同時也參觀國內少有民間自主發起與打造的左鎮燈會。

何秋蓮表示，南市博所轄的博物館中，有8成坐落於淺山地區，場館的永續經營一直是館方的重要課題，期能透過地方創生計劃，使館舍和社區的生存發展相互結合與牽動，攜手翻轉山區。

徐宜君則肯定地方社區與青年自主整合，投入地方創生，尤其有多位外地留鄉青年願意留在淺山地區發展與生活，更是難能可貴。

文化部次長徐宜君（左3）等人體驗山上花園水道博物館AR還原消失的煙囪，覺得很有創意。（記者劉婉君攝）

