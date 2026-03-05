為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南市博串連台南淺山在地團隊 共推地方創生

    2026/03/05 09:49 記者劉婉君／台南報導
    文化部次長徐宜君（前排左3）與文化資源司司長陳修程（左4）參觀左鎮燈會，並與在地團隊討論地方創生計畫永續經營等議題。（記者劉婉君攝）

    文化部次長徐宜君（前排左3）與文化資源司司長陳修程（左4）參觀左鎮燈會，並與在地團隊討論地方創生計畫永續經營等議題。（記者劉婉君攝）

    台南市立博物館攜手台灣大左鎮共融發展協會等淺山地區在地團隊，共同推出「藝出臺貳十」地方創生提案，獲得文化部補助1200萬元，希望帶動台20線上的台南淺山各區發展。

    「藝出臺貳十」地方創生由南市博主導提案，希望透過轄下的博物館，串聯淺山地區在地團隊及青年，打造翻轉山區的藝文創生新量能。後續除了進行田野調查、地方志撰寫等基礎工作，也計畫推出多條具有在地特色的遊程、竹工藝傳承，打造各地旅客走訪山區的入口平台中心。

    文化部次長徐宜君近日率領文化資源司司長陳修程等文化部團隊，由市博館長何秋蓮等人陪同，訪視山上花園水道博物館、玉井噍吧哖文化園區及左鎮化石園區，並與進駐左鎮老街的藝術家林昭慶、台灣大左鎮共融發展協會理事長賴政達等在地團隊、青年，討論地方創生計劃的永續推動等，同時也參觀國內少有民間自主發起與打造的左鎮燈會。

    何秋蓮表示，南市博所轄的博物館中，有8成坐落於淺山地區，場館的永續經營一直是館方的重要課題，期能透過地方創生計劃，使館舍和社區的生存發展相互結合與牽動，攜手翻轉山區。

    徐宜君則肯定地方社區與青年自主整合，投入地方創生，尤其有多位外地留鄉青年願意留在淺山地區發展與生活，更是難能可貴。

    文化部次長徐宜君（左3）等人體驗山上花園水道博物館AR還原消失的煙囪，覺得很有創意。（記者劉婉君攝）

    文化部次長徐宜君（左3）等人體驗山上花園水道博物館AR還原消失的煙囪，覺得很有創意。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播