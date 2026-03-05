今天驚蟄！高雄氣象站談天氣還聊「高雄鳳梨」

3/5正逢24節氣中的驚蟄，高雄氣象站提醒這時正是高雄鳳梨轉甜時刻。（記者王榮祥翻攝）

高雄氣象站今PO文指出3月5日是24節氣中的驚蟄「ㄐㄧㄥ ㄓˊ」，還特別提到「高雄鳳梨甜起來」！因為現階段氣候條件會加快鳳梨糖分轉化，是高雄鳳梨開始「轉甜、轉濃」的重要時刻，大家吃到的甜味不只是果糖，還有陽光、溫差與一場春雨。

氣象站說明，3月5日迎來24節氣中的驚蟄，春雷喚醒萬物，也象徵天氣開始由冬轉春、由穩定轉為多變；高雄3月5日溫度20到25度、降雨機率30%、陰短暫雨、東北季風減弱、氣溫回升，但華南雲雨區持續影響，水氣仍多，高雄地區整體為零星短暫雨。

高雄氣象站指出，這種「冷空氣退場、暖濕空氣接手」的過程，正是驚蟄節氣的典型特徵，提到驚蟄就會想到高雄鳳梨，因為高雄日照充足、春季回溫快，當冷空氣減弱、氣溫逐步回升，加上適度水氣補充，種種條件會加快鳳梨的糖分轉化，讓果肉甜度提升、酸味柔和。

所以驚蟄前後，正是高雄鳳梨風味開始「轉甜、轉濃」的重要時刻，從氣象角度看鳳梨，大家吃到的甜味不只是果糖，還有陽光、溫差與一場春雨。

高雄氣象站介紹今日天氣，特別聊到高雄鳳梨。（記者王榮祥翻攝）

