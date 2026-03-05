國境之南紅火迎春！枋寮有「木棉大道」、墾丁現「九重葛」瀑布

枋寮「木棉大道」延綿3公里。（記者蔡宗憲攝）

隨著農曆春節遠去，國境之南的屏東悄然換上春裝。屏鵝公路枋寮段長達3公里的「木棉大道」近期全線盛開，火紅花海讓過往駕駛紛紛驚豔減速；而南端的墾丁地標「牌樓」周邊，屏東縣花「九重葛」也如瀑布般傾瀉而下，紅白紫交織的繽紛色彩，宣告恆春半島已進入最美的早春賞花季。

屏鵝公路台一線水底寮至佳冬戰備道路段，兩側栽植超過30年的木棉樹，近期迎來年度最美時刻。這條長逾3公里的「木棉大道」，橘紅色的花蕾在春陽下顯得嬌豔奪目，將平凡的省道點綴得浪漫無比。

不少北上南下的駕駛人被這片美景吸引，紛紛慢下車速，甚至有民眾專程停車駐足拍照。地方人士表示，這條木棉道已是枋寮地區的春季招牌風景，今年花況極佳，全線大開的景象吸引許多攝影愛好者捕捉南國限定的「火紅隧道」。

視線移往恆春半島，墾丁國家森林遊樂區入口處的「墾丁牌樓」，同樣展現強韌的南國生命力。作為屏東縣花的九重葛，在充足日照下正值盛開，鮮紅與紫色花團層次分明，與遠方的大尖山及湛藍天空相互映襯，構築出如畫般的春日視覺饗宴。

相較於九重葛的熱烈奔放，牌樓後方往社頂方向的木棉樹群則顯得沉穩，目前多處於含苞待放的醞釀階段，僅見零星橘紅點綴枝頭。墾管處指出，隨著氣溫回暖，這區的木棉花接續綻放，屆時將與九重葛交織出不同的山景層次。春季的墾丁不僅有花可賞，生態活動也十分活絡。遊客在賞花之餘，常能發現紅嘴黑鵯、烏頭翁及赤腹松鼠在林間穿梭。

枋寮「木棉大道」火紅美麗。（記者蔡宗憲攝）

墾丁牌樓「九重葛」瀑布繽紛迎客。（墾管處提供）

