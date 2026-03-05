罕見！馬公山水上帝廟乞龜出現立杯 她幸運獲1錢黃金龜

馬公山水上帝廟出現立杯奇景。（山水上帝廟提供）

今年澎湖最大黃金龜王431兩金鑽龜，市價高達8600萬元，幸運得主即將在今（5）日深夜揭曉，連日來山水上帝廟入夜後燈火不滅，周邊活動也熱鬧滾滾，昨（4）日晚上「摸彩券截角乞龜好康活動」，赫然出現立杯奇景，依照遊戲規則，擲筊者高雅真直接獲得廟方1錢黃金龜獎勵。

馬公山水上帝廟是開啟澎湖元宵乞黃金龜的始祖，最早由前議員張再興家族開始，經過逐年加心願歸還，現已是431兩大龜王，時至今日黃金價格暴漲，市價已高達8600萬元，足夠購買豪宅，而繁衍的子子孫孫，包括120兩的花開富貴金靈龜、美金龜等，在元宵節連續3天，廟埕前方設置花台展示，更是元宵遊澎湖攻略的重點。

請繼續往下閱讀...

另外山水上帝廟也發售摸彩券，獎品包括豪華休旅車、3兩黃金等，並分3日抽出，為了刺激買氣，還推出摸彩券右上角乞龜好康活動，憑此截角張可以免費搏杯一次（每次上限五張）

當日一位最多聖杯者，即可免費獲得1錢黃金龜，另外出現立杯者，也是免費獲得1錢黃金龜，還有其他參與獎活動。

昨日晚間人潮依然不斷，「摸彩券截角乞龜好康活動」前也是大排長龍，突然傳出驚叫聲，立即引來眾人圍觀，原來是真的出現立杯，由高雅真擲出，廟方立即贈送1錢黃金龜，並依照管理先用金紙圍繞四周，隨後更用壓克力盒直接保護，避免遭到外界破壞。

幸運擲出立杯的高雅真，廟方依照規則贈送1錢黃金龜。（山水上帝廟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法