為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    罕見！馬公山水上帝廟乞龜出現立杯 她幸運獲1錢黃金龜

    2026/03/05 09:05 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公山水上帝廟出現立杯奇景。（山水上帝廟提供）

    馬公山水上帝廟出現立杯奇景。（山水上帝廟提供）

    今年澎湖最大黃金龜王431兩金鑽龜，市價高達8600萬元，幸運得主即將在今（5）日深夜揭曉，連日來山水上帝廟入夜後燈火不滅，周邊活動也熱鬧滾滾，昨（4）日晚上「摸彩券截角乞龜好康活動」，赫然出現立杯奇景，依照遊戲規則，擲筊者高雅真直接獲得廟方1錢黃金龜獎勵。

    馬公山水上帝廟是開啟澎湖元宵乞黃金龜的始祖，最早由前議員張再興家族開始，經過逐年加心願歸還，現已是431兩大龜王，時至今日黃金價格暴漲，市價已高達8600萬元，足夠購買豪宅，而繁衍的子子孫孫，包括120兩的花開富貴金靈龜、美金龜等，在元宵節連續3天，廟埕前方設置花台展示，更是元宵遊澎湖攻略的重點。

    另外山水上帝廟也發售摸彩券，獎品包括豪華休旅車、3兩黃金等，並分3日抽出，為了刺激買氣，還推出摸彩券右上角乞龜好康活動，憑此截角張可以免費搏杯一次（每次上限五張）

    當日一位最多聖杯者，即可免費獲得1錢黃金龜，另外出現立杯者，也是免費獲得1錢黃金龜，還有其他參與獎活動。

    昨日晚間人潮依然不斷，「摸彩券截角乞龜好康活動」前也是大排長龍，突然傳出驚叫聲，立即引來眾人圍觀，原來是真的出現立杯，由高雅真擲出，廟方立即贈送1錢黃金龜，並依照管理先用金紙圍繞四周，隨後更用壓克力盒直接保護，避免遭到外界破壞。

    幸運擲出立杯的高雅真，廟方依照規則贈送1錢黃金龜。（山水上帝廟提供）

    幸運擲出立杯的高雅真，廟方依照規則贈送1錢黃金龜。（山水上帝廟提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播