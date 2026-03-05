為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    塭仔囝拚出台語路！黃啟軒特殊選才上成大台文系 用影像為母語發聲

    2026/03/05 08:51 記者洪瑞琴／台南報導
    台南高商學生黃啟軒以母語創作走進成大台文系。（記者洪瑞琴攝）

    台南高商學生黃啟軒以母語創作走進成大台文系。（記者洪瑞琴攝）

    國立台南高商學生黃啟軒，今年透過大學特殊選才錄取國立成功大學台灣文學系，從七股漁村走進大學殿堂，他最想做的事很單純—為台語發聲。

    在七股鄉下長大的黃啟軒，自小生活在台語家庭，父母從事漁塭養蛤，日常交談皆以台語為主。國小六年級迷上嘻哈音樂後，他嚮往自由創作與自我價值的追尋，也開始思考語言與自我認同的關係。他發現同儕多半不會說台語，甚至自己也曾因講台語而感到羞恥；這份自覺，讓他從國中開始自主研究台語，善用網路學習資源。

    他指出，台語文化長期不被重視，與早年國民政府威權時代語言政策壓制有關，影響深及長輩與家長世代，讓不少人誤以為「講台語較低俗」。但在他眼中，台語「有音有字」，是優美而完整的語言。

    慶幸成長於母語環境，黃啟軒平日常與父母聊天，記錄俗諺；遇到不懂的字詞，就上教育部台語字典，一字一字查、一字一字拼。他也發現台語拼音與英語學習原理相通，反而提升語言學習能力。高一時，他通過台語認證；去年7月起，更製作台語主題影片與線上播客節目（Podcast），至今已完成20集。

    談到校園現況，他認為國小本土語言課程一週僅1節，關鍵仍在家庭語言環境與學習興趣；若從小缺乏熟悉感，容易因「覺得沒用」而放棄。他強調，語言等於文化認同，語言若沒有文字承載，文化恐將流失，未來希望投入台語文化研究與教育，讓母語在新世代持續傳承。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播