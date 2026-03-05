塭仔囝拚出台語路！黃啟軒特殊選才上成大台文系 用影像為母語發聲

台南高商學生黃啟軒以母語創作走進成大台文系。（記者洪瑞琴攝）

國立台南高商學生黃啟軒，今年透過大學特殊選才錄取國立成功大學台灣文學系，從七股漁村走進大學殿堂，他最想做的事很單純—為台語發聲。

在七股鄉下長大的黃啟軒，自小生活在台語家庭，父母從事漁塭養蛤，日常交談皆以台語為主。國小六年級迷上嘻哈音樂後，他嚮往自由創作與自我價值的追尋，也開始思考語言與自我認同的關係。他發現同儕多半不會說台語，甚至自己也曾因講台語而感到羞恥；這份自覺，讓他從國中開始自主研究台語，善用網路學習資源。

他指出，台語文化長期不被重視，與早年國民政府威權時代語言政策壓制有關，影響深及長輩與家長世代，讓不少人誤以為「講台語較低俗」。但在他眼中，台語「有音有字」，是優美而完整的語言。

慶幸成長於母語環境，黃啟軒平日常與父母聊天，記錄俗諺；遇到不懂的字詞，就上教育部台語字典，一字一字查、一字一字拼。他也發現台語拼音與英語學習原理相通，反而提升語言學習能力。高一時，他通過台語認證；去年7月起，更製作台語主題影片與線上播客節目（Podcast），至今已完成20集。

談到校園現況，他認為國小本土語言課程一週僅1節，關鍵仍在家庭語言環境與學習興趣；若從小缺乏熟悉感，容易因「覺得沒用」而放棄。他強調，語言等於文化認同，語言若沒有文字承載，文化恐將流失，未來希望投入台語文化研究與教育，讓母語在新世代持續傳承。

