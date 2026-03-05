芎林華龍村民發起褐根病救治研習與實作 獲林試所、縣府支持

新竹縣芎林鄉華龍村田家百年老樟樹是當地地標也是珍貴的綠資產，可惜卻染上了褐根病。（記者黃美珠攝）

對抗褐根病，新竹縣芎林鄉華龍村民吳杰峯等發起「自然谷 田家百歲樟樹褐根病救治講習與實作」活動，結合農業部林業試驗所植病專家團隊、教育部青年發展署「青年壯遊點計畫」，並獲縣府、公所等支持，將從本週六（7日）起連續2個週末，用4天假期，帶領青年志工、學校老師們認識褐根病、學習如何救治病樹，進而維護樹木健康與公共安全。

吳杰峯說，他們也希望透過計畫建構芎林鄉成為樹木疫病防治的示範場域，畢竟鄉內華龍村田家的百歲老樟樹是地方重要的自然地標與公共綠資產，但自2024年12月確認感染褐根病後，目前仍在林試所研究員傅春旭、助理研究員林介龍等的指導下，努力搶救當中。

他說，由於褐根病近年廣泛在校園、行道樹、公園、以及山林傳播危害，因此這個研習實作除希望能把老樹救活，也期待把老樟樹所在的場域變成樹木疫病防治的示範場域，透過實地診斷、救治實作以及後續監測，建立可複製的防治流程與在地知能。

這個現地救治實作活動，2梯次分在本周末（7日、8日），跟下週末（14日、15日）登場，邀請傅春旭等專家到場指導，特別開放給全縣學校、社區以及相關單位參與觀摩，希望望因此培力出具備褐根病辨識能力，了解病菌傳染途徑和褐根病處理流程的志工。所以實作課程包含土壤蒸烤、邁隆燻蒸消毒作業，以及處理後的淨土回填，期待讓褐根病的相關知識帶回學校與社區，讓更多人懂得如何防治。

新竹縣芎林鄉華龍村民吳杰峯發起「自然谷 田家百歲樟樹褐根病救治講習與實作」活動，獲得林試所等單位支持。（記者黃美珠攝）

林試所博士傅春旭（右2）將親自帶領實作解說褐根病的辨識和救治等。（記者黃美珠攝）

吳杰峯等志工採樣、紀錄染病的老樟樹樹根病況。（取自自然谷救樹群組）

為免褐根病菌持續擴大感染，只好局部壯士斷「根」。（取自自然谷救樹群組）

截斷且確認感染褐根病的病根，為免持續擴大傳染，採用火焚方式處理。（取自自然谷救樹群組）

處理病根的同時，志工們也用高溫蒸土的方式處理病根所在的土壤。（取自自然谷救樹群組）

