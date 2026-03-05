高雄市「一般型」青創補助18日開跑 首度全面線上送件

青年局長林楷軒（中）走訪青創品牌「高雄騷莎動」，與創辦人溫志中夫婦（左、右）交流創業歷程與營運策略。（青年局提供）

高市青年局宣布，今年度「一般型」青創補助申請日期自3月18日至3月31日，首度全面改採線上送件，透過「高雄數位市民平台」即可完成申請。

為落實平衡區域發展並縮減資訊落差，青年局將於3月25日在旗山區舉辦說明會，讓東高雄的青年也能了解補助申請內容與流程。

青年局說明，「一般型」青創補助對象，為2023年2月23日至2026年2月22日期間設立之公司、商業或小規模商業，負責人須為設籍本市18歲至45歲青年，事業資本額須在1000萬元以下，且近1年營業額未達500萬元，符合相關資格者每案最高補助8萬元。

補助項目涵蓋營業場所租金、生財器具購置及行銷費用等，補助比例最高70%，創業者僅需自籌30%經費即可提出申請；申請人提出申請前，須完成至少10小時創業輔導課程或講座。

青年局指出，今年度「一般型」青創補助全面採「高雄數位市民平台」線上送件，每人限送1件，且不得同時申請「一般型」及「競爭型」補助；曾獲同一計畫或補助項目者不得重複申請，青年局提醒申請人，切勿聽信坊間代辦業者「保證核准」說法，以維護自身權益。

計畫內容可至青年局官網或追蹤 FB、IG 與 LINE@（@youth.kcg）。

