    生活

    桃市工業區立體化核定13案帶動450億投資額 增訂回饋地區、環境友善檢核指標

    2026/03/05 08:49 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市府重新檢討桃園市工業區立體化方案內容，要求申請業者需承諾回饋地區及環境友善。（經發局提供）

    桃園市工業區立體化方案現已核定13案，以龜山區及楊梅區的都市計畫工業園區申請最踴躍，桃市府去年底重新檢討桃園市工業區立體化方案內容，要求申請業者需承諾回饋地區及環境友善，申請標的也須為自用所需的工廠或工業相關設施，以杜絕不肖業者投機行為。

    經濟發展局統計，桃園市工業區立體化方案從2022年至今年1月底止，共有18案錄案，已核定13案，預計帶動約450億元的投資總額，提供近7600個就業機會，其中以楊梅及龜山區的都計工業區申請最踴躍，受惠產業別涵蓋資通訊、金屬加工、醫療器材及紡織業等關鍵產業。

    經發局表示，為提升申請案件的公益性，去年12月新修訂立體化方案特別針對容積獎勵中的新增投資額部分，增設回饋地區承諾事項及環境友善承諾事項2項檢核指標，要求廠商在取得容積獎勵效益的同時，應承諾認養或興建公共設施，或提供具體的環境友善措施，另為杜絕不動產投機情形，針對根留桃園獎勵項目，新規定要求申請標的須為自用所需的工廠或工業相關設施。

    經發局表示，桃園市工業區立體化方案申請對象，以都市計畫範圍內的乙種工業區或產業專用區，且基準容積於240%以下者為限，申請基地應符合公告適用範圍，並需由全數土地所有權人共同提出。

    桃市府重新檢討桃園市工業區立體化方案內容，要求申請業者需承諾回饋地區及環境友善。（經發局提供）

