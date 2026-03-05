歡慶青年節！雲林縣政府辦趣味運動會＋名人講堂 曾國城壓軸開講

雲林縣政府歡慶青年節，陸續舉辦青年運動會及名人講堂，即日起開放線上報名。（圖由雲林縣政府提供）

3月29日為青年節，雲林縣政府今年度打造系列活動，本月22日將隆重舉辦「青年趣味運動會」、28日將辦「青年名人講堂」，邀請知名藝人曾國城開講。縣府表示，目前正開放線上報名，所有青年朋友們可以把握時間。

縣府勞青處長張世忠表示，2022年縣府為歡慶青年節，舉辦相關系列活動，從舉行青年名人講堂，陸續邀請陳漢典、郭子乾、邰智源、鍾欣凌等大咖藝人現身分享；並在2023年起導入充滿活力的趣味運動會。3月22日將在斗六市鎮南國小舉辦青年運動會，將有「翻轉人生」、「肺活量要大」、「最佳主腳」等6大競賽活動，考驗默契與反應，另有超過2萬元之團賽獎金與中場遠距推桿獎金加碼賽。

張世忠表示，3月28日登場的青年名人講堂，邀請到金鐘獎大贏家、知名主持人曾國城，在縣府大禮堂以「我演故我在」分享職涯奮鬥的人生劇本，線上報名已開放中，歡迎民眾詳閱「雲青有GO站」瞭解資訊。

勞青處表示，青年名人講堂講座限額400人，青年趣味運動會歡迎15歲至40歲青年參加，可團隊（2至4人不拘）或個別人員單獨報名（未滿4人者由主辦單位隨機組隊），上限80位參賽者，2項活動均額滿為止，歡迎把熱情留給雲林。

雲林縣政府歡慶青年節，陸續舉辦青年運動會及名人講堂，即日起開放線上報名。（圖由雲林縣政府提供）

