褐根病讓山林變色！新竹縣芎林自然谷2個月倒2棵樹

高近5層樓的白匏子無預警倒塌，直接壓在自然谷教室建物一隅。（吳杰峯提供）

沒有颱風、不是地震，新竹縣芎林鄉華龍村鹿寮坑的自然谷2個月內已經連倒2棵樹，近日1棵樹齡約近20年、快5層樓高的白匏子某天清晨突然倒塌，還壓到了現場的房舍，所幸墜落的壓力因周邊其他5棵大樹給撐住而減緩，才僅造成建物輕微受損，卻已把屋主吳杰峯給嚇醒，憂心褐根病正悄悄讓山林變色中。

自然谷環境教育基地諮詢委員之一吳杰峯說，近3年褐根病在全台造成多起路人死傷事件，其中以去年6月中在台中逢甲大學內大榕樹突然倒塌釀成1名碩士生不幸身亡，另有多人受傷最受矚目。

2024年從2月到4月底在北、高也至少發生3起，造成1死2傷；2023年5月底到7月中，台中東海大學和新北自強公園，也因樹木倒塌造成1死2傷的公共安全問題。

新竹縣內也有同樣的問題，光是芎林鄉，就在五龍國小、永興村百年樟樹也看到褐根病肆虐，近年在自然谷環境教育基地外圍也發現了褐根病的蹤影，先是3棵陰香染病，去年再發現田家百年大樟樹也遭到病害，迄今他結合社區居民、志工，還在林業試驗所博士傅春旭等的指導下努力搶救中。

今年1月初，他在教室周邊發現有棵白匏子倒了，發現是褐根病為禍後全面巡查，當下就有發現近日倒塌的另株白匏子也危在旦夕，且因接近教室，計畫近期要做處理。但沒想到週一（2日）清晨快7點，他被劇烈的震動給搖醒，一度以為是發生地震，後來在一聲很大的「碰」聲響後，他出外查看才發現就是待處理的白匏子先病倒了。

吳杰峯說，倒塌的白匏子確認也是因為感染褐根病所致。（吳杰峯提供）

