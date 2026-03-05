竹崎親水公園設「竹竹、崎崎」樹蛙藝術燈 3/6邀遊客同樂

嘉義縣竹崎親水公園設有「竹竹」、「崎崎 」諸羅樹蛙主題燈。（竹崎鄉公所提供）

竹崎鄉公所邀請環境美學藝術家盧銘世在竹崎親水公園正門廣場設計規畫「竹竹•崎崎 賀新春」的主題燈裝置，近日亮相，2隻諸羅樹蛙「竹竹」、「崎崎」作為竹崎的「親善蛙蛙寶貝」，高舉竹崎鄉特產的巨大柑橘象徵大吉大利，還設計長型板凳，以竹崎鄉親的好客精神，歡迎「人客來坐喔」，成為元宵節慶期間的拍照打卡亮點。

竹崎鄉長曾亮哲表示，嘉縣各鄉鎮、社區都在努力發展社區特色，此次在竹崎親水公園展示的元宵節燈區，呈現嘉義縣、竹崎鄉特色，歡迎鄉親前來欣賞並拍張親友大合照，為馬年開春節慶留下美麗的身影；3月6日下午5點起，在親水公園正門口將舉行「竹竹、崎崎鬧元宵」活動，限量供應免費迎賓湯圓、爆米花及幼兒園提燈鬧元宵，與大家就近感受鬧元宵節慶氛圍。

藝術家盧銘世表示，此藝術燈的設計概念，是為了實踐美感飛入尋常百姓家的理念，利用民以食為天的老桌罩與鍋蓋成為藝術燈座的重要元素，提醒鄉親們在日常生活中，只要稍加用心其實處處都有美感在。

盧銘世表示，蛙娃寶貝燈座現場製作期間，有幾位農民到親水公園玩，一眼認出燈座主題是諸羅樹蛙，正是每年夏天都會出現在自家竹林的「雨怪」，開心不已，就是作品要傳達的「親近生活」的理念。

諸羅樹蛙是嘉義縣代表性台灣特有種樹蛙屬物種，是環境友善生態指標，最喜愛的棲息繁衍地是竹林與雜木林，竹崎鄉廣大社區竹林密度冠全嘉，每年5至9月仲夏，蛙鳴處處、熱鬧非凡。

整體燈藝設計以耐久材金屬鐵件及複合材料製作，除燈會期間讓民眾可互動欣賞外，後續還可以在鄉內重要據點、活動中扮演「竹崎蛙娃寶貝」親善大使角色。

