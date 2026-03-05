身障者二親等親屬車輛 免徵牌照稅條件放寬

身障者二親等以內親屬車輛，申請免徵牌照稅條件放寬。（資料照）

以往法令規定，身心障礙者與二親等以內親屬若同一戶籍，該名親屬所有且供身心障礙者使用的車輛可免徵牌照稅，惟南投縣政府稅務局提醒民眾，政府考量社會居住型態多元，今年已放寬相關規定，身心障礙者二親等以內親屬的車輛車籍地，只要與身心障礙者的戶籍地相同，即可免徵牌照稅，兩者無需同一戶籍。

南投縣稅務局進一步說明，「使用牌照稅法」第7條第1項第8款，原本規定身心障礙者若無駕照，其本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有、供該身障者使用的車輛，每一身障者以1輛為限，免徵使用牌照稅。

惟政府考量現行社會居住型態多元，身障者二親等以內親屬可能未與身障者設於同一戶籍，卻實際負責照顧及接送，為減輕身障者或照顧者經濟負擔，增訂放寬二親等以內親屬所有且車籍地與身障者戶籍地相同車輛，也適用免稅規定，仍以1輛為限，以符合現代社會需求及稅制合理化，該法令修正案今年1月28日已經總統公布實施。

