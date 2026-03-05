為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台美文化交流 萬卷書運抵南投扎根英語教育

    2026/03/05 06:19 記者張協昇／南投報導
    60箱珍貴的英文圖書近日運抵南投，作為縣內24所國中小學英語教育扎根教材。（南投縣文化局提供）

    台美文化交流! 由南投縣政府文化局、財團法人18度C文化基金會與美國「Books For Taiwan （BFT）」共同推動的2026免費外文書索取計畫，共有60箱珍貴的英文圖書近日運抵南投，作為縣內24所國中小學英語教育扎根教材。

    南投縣文化局表示，此計畫吸引了全縣24所國中、國小申請參與，展現第一線教育現場對於英語閱讀的高度重視。這60箱英語圖書不僅種類多元，更是由美國志工嚴選、18度C文化基金會資助運費，並由志工逐一消毒整理的辛勞結晶，主要為兒童繪本及適合青少年閱讀的讀物，為了讓這份來自海外的愛心精確傳遞，規劃於名間國小設立領書據點，由各校派員於指定時段內前往領取，這些書在校園內將作為加強英語教育扎根的教材。

    文化局強調，這批圖書入校後，不僅能充實校內英語藏書，更鼓勵各校結合校內英語課程與彈性學習時間，打造生活化的英語環境。透過領書活動，各校也能更直接參與這場教育接力賽，讓學童在校園內就能接觸到原汁原味的外文書籍，縮短學習資源的城鄉差距，從小培養與國際接軌的閱讀力，對於學童英文能力的提升及知識的開展，將大有助益。

    美國「Books For Taiwan （BFT）」免費外文書索取計畫，贈送南投60箱精選英文書，促進台美文化交流。（南投縣文化局提供）

