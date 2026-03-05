驚蟄日午後雨勢趨緩 專家：明天、下週鋒面持續接力來襲

氣象專家指出，受鋒面與華南雲雨區接力影響，近日春雨報到，各地普遍有雨，預估今天白天還會有一波水氣東移，在下午過後降雨情況則會緩解。不過明天又有另一道鋒面快速通過，氣溫再度下降。（資料照）

今天（5日）是24節氣的「驚蟄」，氣象專家指出，受鋒面與華南雲雨區接力影響，近日春雨報到，各地普遍有雨，預估今天白天還會有一波水氣東移，在下午過後降雨情況則會緩解。不過明天又有另一道鋒面快速通過，氣溫再度下降，北部、東部容易下雨，週六、日北、東仍有局部短暫雨，下週二則是鋒面掠過，評估未來幾日各地溫度起伏大，時涼時暖。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，近日受到鋒面與華南雲雨區接力影響，春雨報到，全台各地普遍都有降雨。中、南部山區降雨相當明顯，局部地區累積雨量也不少。預估今天白天還會有一波水氣東移，中午前各地下雨頻率高，時間稍長，下午過後水氣將逐漸減少降雨情況逐步緩解。

請繼續往下閱讀...

颱風論壇表示，明天另一道鋒面快速通過後，東北季風再度增強，氣溫再度下降，北部、東部容易下雨，中部、南部則是影響不大，逐漸放晴。預估未來幾日各地溫度起伏大，時涼時暖，提醒大家適時添加衣物。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各地低溫約在16、17度，今日白天起鋒面雨帶續減弱、並逐漸通過，零星飄雨漸停歇，氣溫回升，中南部及東半部仍有局部短暫雨。各地區氣溫如下：北部16至25度、中部16至27度、南部17至28度、東部16至27度。

吳德榮表示，明日東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降、再轉濕涼。週六、週日迎風面大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，背風面北部轉多雲，中南部晴朗；週六偏冷、下週日氣溫略升。下週一轉偏東風、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨。

吳德榮提到，下週二鋒面掠過，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降。下週三「大陸高壓」乾空氣南下、天氣好轉，迎風面局部短暫雨逐漸停歇；下週四起至週六「大陸高壓」乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，夜間「輻射冷卻」強、清晨氣溫低，日夜溫差大。

颱風論壇指出，近日受到鋒面與華南雲雨區接力影響，春雨報到，全台各地普遍都有降雨。中、南部山區降雨相當明顯，局部地區累積雨量也不少。（圖擷自臉書）

颱風論壇表示，明天另一道鋒面快速通過後，東北季風再度增強，氣溫再度下降，北部、東部容易下雨，中部、南部則是影響不大，逐漸放晴。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法