    高雄「三山燈會」吸160萬人潮 創造觀光產值約37億元

    2026/03/05 00:16 記者陳文嬋／高雄報導
    鳳山光之季帶動周邊商圈業績成長4成。（中華街商圈提供）

    高雄市「三山燈會」為期25天圓滿落幕，吸引160萬觀光人潮，帶動周邊商圈業績成長2至4成，創造觀光產值37億元。

    民政局春節主打「三山燈會」鳳山光之季、岡山燈藝節、旗山燈會，串聯美濃等六區推出「山城奇幻生物祭」，為期25天圓滿落幕，吸引160萬觀光人潮。

    「鳳山光之季」全長1.5公里，從高雄版「忘憂森林」大東濕地公園串聯曹公圳中華街、協和路，打造10座藝術燈、10處光環境，吸引13.6萬多人潮，帶動周邊中華街觀光夜市業績成長4成。

    旗山燈會以旗山老街為主，新春佈置旗馬追光、新春蕉點等，打造吉祥物「金蕉枇」，還有「超人力霸王」降臨，吸引69萬人潮，帶動商圈業績成長35.8%。

    岡山燈藝節以岡山河堤公園串聯阿公店橋及筧橋，推出七大主題燈區，不但主燈「駿馬光年·岡山啟程」奪下倫敦設計大獎銀獎殊榮，整點還加映燈光結合音樂的水舞秀，還有無人機空中展演獻上祝福，吸引22萬人潮，帶動周邊攤商、店家業績成長2成。

    此外，美濃、杉林、六龜、內門、甲仙及旗山等6區推出「山城奇幻生物祭」，以6隻幻獸出沒6區重要景點，串聯花海、藝術街區與宗教文化，吸引58.3萬人潮，感受浪漫與奇幻之旅。

    岡山燈藝節無人機空中展演獻上祝福。（民政局提供）

    岡山燈藝節整點加映燈光結合音樂水舞秀。（民政局提供）

    旗山燈會吸引69萬人潮。（民政局提供）

