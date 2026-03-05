為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄元宵乞金龜最大贏家 油電車、金關帝、金戒指得主都是小五生

    2026/03/05 00:17 記者陳文嬋／高雄報導
    樂群國小女童黃宥禎獲得五甲龍成宮三獎1錢重金戒指。（記者陳文嬋攝）

    樂群國小女童黃宥禎獲得五甲龍成宮三獎1錢重金戒指。（記者陳文嬋攝）

    高雄市元宵乞金龜圓滿落幕，今年國小五年級學童手氣特別好，抱走多間廟宇大獎，堪稱是最大贏家，令人嘖嘖稱奇！

    金價居高不下，高雄市多間廟宇推出擲筊大賽，重金打造金龜、金關帝、金項鍊、金戒指等，吸引上萬人潮參賽，試手氣、博好運。

    其中又以五甲關帝廟推出油電休旅車，市值高達80萬元最好康，吸引1.6萬多人參賽，高達238人擲出6聖杯進入決賽，左營區小五男童先擲出6聖杯進入決賽，再以8聖杯打敗群雄，贏得油電休旅車大獎，全家人感恩又驚喜。

    忠孝國小棒球隊小五男童林品翰擲出3聖杯進入決賽，再狂擲14聖杯破紀錄，奪下鳳山文衡殿純金打造2兩4錢「金關帝」，市值超過50萬元；眾人圍觀拍手叫好，連媽媽也非常驚訝，感到又驚又喜，直呼很不可思議！

    高雄最大媽祖廟五甲龍成宮吸引1.2萬人擲筊試手氣，高達460人擲出5聖杯進入決賽，樂群國小五年級女童黃宥禎以5聖杯打入決賽，連擲6聖杯與3人平手，二度PK擲出2聖杯，打敗3名對手勝出，獲得三獎1錢重金戒指，感到開心不已。

    左營區小五男童贏得五甲關帝廟休旅車大獎。（記者陳文嬋攝）

    左營區小五男童贏得五甲關帝廟休旅車大獎。（記者陳文嬋攝）

    忠孝國小男童林品翰奪下鳳山文衡殿2兩4錢「金關帝」。（鳳山文衡殿提供）

    忠孝國小男童林品翰奪下鳳山文衡殿2兩4錢「金關帝」。（鳳山文衡殿提供）

