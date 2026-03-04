邊務農邊領賞！守護保育柴棺龜、食蛇龜 爽領「生態薪水」

食蛇龜。（農業部生物多樣性研究所黃秀玉提供）

農業部林業及自然保育署新竹分署為守護台灣珍稀的一級保育類野生動物「柴棺龜」與「食蛇龜」，強化地方社區對生態保育的參與，今年首度針對轄內柴棺龜與食蛇龜示範計畫實施地區展開「生態服務給付計畫」，提供在地農民、社區民眾3項具體補貼。

新竹分署長夏榮生指出，台灣原生龜種中，食蛇龜（全陸棲性）與柴棺龜（半水棲性）因面臨嚴重的非法走私獵捕壓力與棲地開發，族群數量大幅縮減，目前均被列為「一級保育類（瀕臨絕種）」。此次活動旨在推廣「生態薪水」概念，透過實質給付獎勵，鼓勵在地農友及社區民眾投入棲地維護，達成生產與生態共榮的目標。

請繼續往下閱讀...

3項具體補貼如下：1.友善農地給付─農民若承諾不使用除草劑、毒鼠藥與獵具，且改用非刀片型除草方式並維持草相高度不低於20公分，每公頃每年最高可領取3萬元獎勵金；2.棲地營造加碼─維持農地周遭草相高度不低於20公分，在農地周邊設置或堆置殘枝以營造生物躲藏區，或在既有水泥溝渠加裝爬行坡道，協助烏龜脫困等作為，將可獲得額外補助；3.自主巡護監測─鼓勵在地社區成立巡守隊定期清理巡視與通報山社區非法獵具（如捕龜籠），每年每隊最高核發6萬元獎金。

新竹分署自然保育科長林葭瑀提到，食蛇龜、柴棺龜這2種烏龜常因人類慣用的水泥溝渠受困，或在穿越道路時遭到路殺；此外，傳統農事使用的刀片型除草機，更是造成龜殼破碎死亡的殺手。為減輕農民因保育措施（如禁用除草劑、毒鼠藥或改用非刀片型除草機）所增加的成本與勞力負擔，政府推動「生態服務給付計畫」，只要符合友善耕作規範、進行棲地營造或參與社區巡護，即可領取對應的獎勵金。

新竹分署轄區食蛇龜生態服務給付實施範圍：新竹縣峨眉鄉、新豐鄉、北埔鄉，苗栗縣頭屋鄉、後龍鎮、苑裡鎮。柴棺龜實施範圍：桃園市龍潭區、大溪區，新竹縣關西鎮、竹北市、湖口鄉、新豐鄉、北埔鄉，苗栗縣後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、西湖鄉、苗栗市。

新竹分署17、18日分別於桃園市龍潭區三和社區活動中心及新竹縣關西鎮鎮公所舉辦「農田龜類保育研習與生態服務給付說明會」，凡完成參加說明會活動者即贈送原生苗木1株。

柴棺龜。（農業部生物多樣性研究所盧致華提供）

115年柴棺龜生態服務給付示範計畫懶人包。（農業部生物多樣性研究所提供）

115年食蛇龜生態服務給付示範計畫懶人包。（農業部生物多樣性研究所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法