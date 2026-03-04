為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    籃人總舖師攜手所長茶葉蛋 台味聯名辦桌3/6開賣

    2026/03/04 23:15 記者吳俊鋒／台南報導
    籃人總舖師王明煌攜手所長茶葉蛋，共推辦桌活動，端出的經典菜色。（王明煌提供）

    籃人總舖師王明煌攜手所長茶葉蛋，共推辦桌活動，端出的經典菜色。（王明煌提供）

    台南知名的籃人總舖師王明煌攜手所長茶葉蛋，共推辦桌活動，端出古早紅燒魚翅羹、龍蝦三明治等經典菜色，加上特色料理，「傳統×創新」味覺對話，4月中旬在東區登場，週五（6日）開放訂席。

    王明煌是「辦桌南霸天」阿勇師的首席大弟子，廚藝深獲各界肯定，這次的盛宴，每人1980元，或者直接10人包桌，每桌19800元（含稅），限量40桌。

    王明煌說，這次的聯名活動，特將傳統筵席料理重新設計，透過現代餐飲形式，讓更多年輕族群也能體驗台灣辦桌文化的溫度與人情味。

    每道佳餚都融入經典辦桌元素，如碳烤海大蝦、茶燻龍膽石斑魚等，從冷盤、主菜到特色創意蛋料理，讓熟悉的台灣味以嶄新樣貌登場。

    這場台味聯名盛宴4月11日在林森路龍山社區發展協會活動中心舉行，歡迎大家揪團吃桌。

    王明煌說，台南有著深厚的總舖師文化底蘊，承載著人情往來、世代傳承的飲食記憶，與所長茶葉蛋跨界合作，打造全新的味覺饗宴。

    王明煌希望透過活動，也讓在地品牌「所長茶葉蛋」不再只是小吃，而能重新詮釋屬於台南在地辦桌熱情款待文化。

    「蛋幾咧、總舖師欲出菜囉」台味聯名辦桌在所長茶葉蛋官方平台訂席，6日（週五）上午11點開賣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播