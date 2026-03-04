籃人總舖師攜手所長茶葉蛋 台味聯名辦桌3/6開賣

籃人總舖師王明煌攜手所長茶葉蛋，共推辦桌活動，端出的經典菜色。（王明煌提供）

台南知名的籃人總舖師王明煌攜手所長茶葉蛋，共推辦桌活動，端出古早紅燒魚翅羹、龍蝦三明治等經典菜色，加上特色料理，「傳統×創新」味覺對話，4月中旬在東區登場，週五（6日）開放訂席。

王明煌是「辦桌南霸天」阿勇師的首席大弟子，廚藝深獲各界肯定，這次的盛宴，每人1980元，或者直接10人包桌，每桌19800元（含稅），限量40桌。

王明煌說，這次的聯名活動，特將傳統筵席料理重新設計，透過現代餐飲形式，讓更多年輕族群也能體驗台灣辦桌文化的溫度與人情味。

每道佳餚都融入經典辦桌元素，如碳烤海大蝦、茶燻龍膽石斑魚等，從冷盤、主菜到特色創意蛋料理，讓熟悉的台灣味以嶄新樣貌登場。

這場台味聯名盛宴4月11日在林森路龍山社區發展協會活動中心舉行，歡迎大家揪團吃桌。

王明煌說，台南有著深厚的總舖師文化底蘊，承載著人情往來、世代傳承的飲食記憶，與所長茶葉蛋跨界合作，打造全新的味覺饗宴。

王明煌希望透過活動，也讓在地品牌「所長茶葉蛋」不再只是小吃，而能重新詮釋屬於台南在地辦桌熱情款待文化。

「蛋幾咧、總舖師欲出菜囉」台味聯名辦桌在所長茶葉蛋官方平台訂席，6日（週五）上午11點開賣。

