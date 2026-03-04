為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    府城醉月樓迎春料理來了「春薺正當時」期間限定

    2026/03/04 22:49 記者王俊忠／台南報導
    台南遠東香格里拉飯店主廚許忠賢以迎春的薺菜為核心，推出春薺正當時的薺菜系列春季限定料理。（飯店提供）

    台南遠東香格里拉飯店主廚許忠賢以迎春的薺菜為核心，推出春薺正當時的薺菜系列春季限定料理。（飯店提供）

    隨著春意漸濃，台南餐飲業者陸續推出應景菜色，位於台南市東區的遠東香格里拉飯店館內38樓中餐廳「醉月樓」，即日起至4月19日推出春季限定菜單「春薺正當時」，以江南料理中極具代表性的時令野菜「薺菜」為核心，結合江浙與上海菜系烹調技法，呈現時令風味。

    飯店表示，此次菜單規劃從冷盤、羹湯、熱炒至點心，完整呈現薺菜在江南料理中的多元樣貌，透過不同烹調技法展現食材清香與層次。

    遠東香格里拉飯店主廚許忠賢指出，薺菜在江浙與上海飲食文化中象徵迎春時令，料理時需掌握汆燙去澀與火候控制，才能保留其清芬口感。本次主打春季菜色包括「薺菜年糕燒膏蟹」，以本幫燒法慢火收汁，使蟹膏醬香滲入年糕；湯品「竹笙薺菜豆腐羹」則強調湯清味鮮，呈現溫潤細緻的風味，延續江南清羹路線，重視湯色與鮮味純度。

    點心部分則以「薺菜蝦仁包餛飩」與「薺菜鮮肉炸春捲」，呼應江浙春季「咬春」的飲食文化，兼顧市場接受度與菜系辨識度。

    飯店說，未來會持續依節氣規劃主題菜單，透過當令食材設計不同的季節美食風味，提供消費者多元餐飲選擇。「春薺正當時」即日起供應至4月19日，更多詳情可上網https://sltn.tw/ecWkR了解、訂位電話（06）702-8856；官方網站：https://sltn.fareasternhotel.com.tw/tc/

    台南遠東香格里拉飯店以迎春的薺菜為主軸，推出春薺正當時的薺菜系列春季限定料理。（飯店提供）

    台南遠東香格里拉飯店以迎春的薺菜為主軸，推出春薺正當時的薺菜系列春季限定料理。（飯店提供）

    台南遠東香格里拉飯店主廚許忠賢以迎春的薺菜為核心，推出春薺正當時的薺菜系列春季限定料理。（飯店提供）

    台南遠東香格里拉飯店主廚許忠賢以迎春的薺菜為核心，推出春薺正當時的薺菜系列春季限定料理。（飯店提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播