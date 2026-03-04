府城醉月樓迎春料理來了「春薺正當時」期間限定

台南遠東香格里拉飯店主廚許忠賢以迎春的薺菜為核心，推出春薺正當時的薺菜系列春季限定料理。（飯店提供）

隨著春意漸濃，台南餐飲業者陸續推出應景菜色，位於台南市東區的遠東香格里拉飯店館內38樓中餐廳「醉月樓」，即日起至4月19日推出春季限定菜單「春薺正當時」，以江南料理中極具代表性的時令野菜「薺菜」為核心，結合江浙與上海菜系烹調技法，呈現時令風味。

飯店表示，此次菜單規劃從冷盤、羹湯、熱炒至點心，完整呈現薺菜在江南料理中的多元樣貌，透過不同烹調技法展現食材清香與層次。

遠東香格里拉飯店主廚許忠賢指出，薺菜在江浙與上海飲食文化中象徵迎春時令，料理時需掌握汆燙去澀與火候控制，才能保留其清芬口感。本次主打春季菜色包括「薺菜年糕燒膏蟹」，以本幫燒法慢火收汁，使蟹膏醬香滲入年糕；湯品「竹笙薺菜豆腐羹」則強調湯清味鮮，呈現溫潤細緻的風味，延續江南清羹路線，重視湯色與鮮味純度。

點心部分則以「薺菜蝦仁包餛飩」與「薺菜鮮肉炸春捲」，呼應江浙春季「咬春」的飲食文化，兼顧市場接受度與菜系辨識度。

飯店說，未來會持續依節氣規劃主題菜單，透過當令食材設計不同的季節美食風味，提供消費者多元餐飲選擇。「春薺正當時」即日起供應至4月19日，更多詳情可上網https://sltn.tw/ecWkR了解、訂位電話（06）702-8856；官方網站：https://sltn.fareasternhotel.com.tw/tc/。

台南遠東香格里拉飯店主廚許忠賢以迎春的薺菜為核心，推出春薺正當時的薺菜系列春季限定料理。（飯店提供）

