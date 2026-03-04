為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    經典賽》燃燒棒球魂！台南三井Outlet大螢幕轉播+好禮相送

    2026/03/04 22:24 記者吳俊鋒／台南報導
    經典賽5日開打，台南三井OUTLET啟用以來，首度戶外轉播，西側廣場已架好大螢幕。（記者吳俊鋒攝）

    經典賽5日開打，台南三井OUTLET啟用以來，首度戶外轉播,西側廣場已架好大螢幕。（記者吳俊鋒攝）

    2026WBC世界棒球經典賽5日開打，台南三井OUTLET PARK啟用以來，首度加入戶外轉播之列，西側廣場已架好300吋大螢幕，邀請各界一起來觀戰，為TEAM TAIWAN應援、加油，全力集氣。

    位於高鐵站區的台南三井OUTLET，2022年開幕迄今，已躍為全市人氣購物點之一，首度在戶外熱血應援賽事轉播，並推出獲勝再加碼回饋。

    台灣隊明天上午11點對戰澳洲，6日晚間6點對戰日本、7日上午11點對戰捷克，而8日上午11點則對戰韓國，三井OUTLET都有大螢幕轉播。

    三井OUTLET表示，賽事期間，將推出免費轉播，以及勝利加碼回饋活動，邀請全台球迷一起「迎戰經典」，為台灣選手的精彩表現，獻上最熱情的應援。

    三井OUTLET強調，一起觀戰才過癮，邀請大家在經典賽事期間齊聚，燃燒棒球魂，為台灣英雄熱血加油。

    三井OUTLET經典賽期間也有限定好禮相送，新加入APP會員，即可獲得50元電子抵用券1張（各設施數量有限，贈完為止）。

    若台灣隊在指定賽事取得勝利，各設施也將同步推出會員點數加倍送回饋，與國內球迷共享榮耀時刻。

