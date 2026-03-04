回家了！駐杜拜辦事處助國人撤往阿曼搭機返台 5日前需填表

駐杜拜辦事處指出，阿聯酋航空第EK366號班機已順利起飛返台。該班機在台灣時間今日下午15時58分抵達桃園機場（記者朱沛雄攝）

美國、以色列聯手對伊朗發動軍事行動，波及中東各國，不少短期旅遊、轉機旅客因空域關閉受困杜拜及阿布達比。我國駐杜拜辦事處表示，將為國人安排陸路交通從杜拜及阿布達比前往阿曼首都馬斯開特，有意循此路徑的國人應於阿聯時間2026年3月5日下午5時前至駐杜拜辦事處臉書填寫表單。

駐杜拜辦事處今日於臉書說明，為協助滯留阿拉伯聯合大公國（以下稱阿聯）國人盡速返國，將為國人安排陸路交通從杜拜及阿布達比前往阿曼首都馬斯開特，並經由阿曼搭機返國。

請繼續往下閱讀...

駐杜拜辦事處表示，有意願以陸路方式離開阿聯者，請於2026年3月5日阿聯時間下午5時前（台灣時間晚上9時前）填寫表單。若有緊急情況請撥打駐杜拜辦事處緊急急難救助手機電話 +971-50-6453018。

駐杜拜辦事處說明，辦事處將負擔由阿聯（杜拜、阿布達比）赴阿曼的交通費用，預計自杜拜及阿布達比分別出發至阿曼首都馬斯開特，若有壅塞情況或其他狀況，預估車程或將超過8小時。預計於3月6日上午10時自杜拜及阿布達比分車同時出發。

駐杜拜辦事處說明，持台灣護照入境阿曼係免簽證，國人需自行負擔在阿曼的食宿與交通費用，自阿曼僅能經由第三地轉機回台，無直飛班機，民眾需預先訂妥機票與住宿，並確認護照效期於搭機返回台灣時有超過6個月。

但駐杜拜辦事處也指出，今日凌晨3時40分阿聯酋航空第EK366號班機已順利起飛返台。依照阿聯領空開放情形及阿聯酋航空等陸續之有限開放部分航班，若情勢未升高變嚴重，3月5日、6日、7日及接下來數日預期將有數班阿聯酋航空自杜拜直飛台灣的班機，每天1~2班。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法