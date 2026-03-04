清交丙午梅竹賽3/6熱情開打 10正式賽7表演賽 兩校好手交鋒

清華大學與陽明交通大學兩校年度盛事-丙午梅竹賽，將於3/6到3/8熱情開打，清大今天也舉行祭梅儀式，期許選手們旗開得勝。（清大提供）

清華大學與陽明交通大學兩校年度盛事-丙午梅竹賽6日-8日開打，今年將有10項正式賽事及7項表演項目，2校選手已摩拳擦掌，準備展開精采的體育交鋒。清大今天則舉行祭梅儀式，在火力班啦啦隊的應援下，邀2校師生一起見證年度最熱血的運動賽事。

今年的丙午梅竹賽6日（本週五）下午1點在清大旺宏國際廳開幕，今年的正式賽事項目有羽球、橋藝、象棋、網球、女籃、男籃、橋藝2、男排、女排、棒球。表演賽有撞球、足球、女桌、圍棋、女網、射箭、壘球等項目，比賽時間從3/6（週五）～3/8（週日），2校選手都已做足準備全力以赴。

清大副校長戴念華今天也率師長、校隊與學生代表齊聚梅園，向已故前校長梅貽琦獻花致敬，祈願賽事順利、清華健兒旗開得勝。現場更飄揚著紫色絲帶，代表清華必勝及熊貓贏狐狸等宣言，並將祝福的紫色飄帶繫於梅園，藉以匯聚對清華選手的祝福與期待。清大校方也準備印有金牌圖案的特製紅豆餅，為選手們加油打氣。

兩校也邀請師生與校友共同見證這場年度盛事，在WBC經典賽開打期間，也能進場觀賽，為兩校選手加油打氣。

