台東「元宵同樂會」藝閣車女童撒糖果 禮生揪唱街頭卡啦OK

大把糖果撒向人群。（記者劉人瑋攝）

台東元宵遶境進入第二天，這幾天也是台東人的「同樂會」，今天下午、晚上結合民俗遶境、炸寒單與娛樂，電音舞曲隨著陣頭、藝閣車播放，年輕女性擔任的禮生與兒童「扮仙」也跟著電音搖頭晃腦、大撒糖果，分享福氣，吸引瘋搶。

今晚遶境有希望按時完成，在遶境終點台東天后宮，立委黃建賓傍晚還擔任肉身寒單上轎被炸，美中不足的是，未能效法正統寒單：除了頭部以外，全身只穿紅短褲。

森林公園今天也舉行演唱會，和天后宮一樣熱鬧，以致市區相較往年同期人數少得許多。

禮生是各陣頭、臨時壇「顏值擔當」，更重要的是協助儀式順利完成。遶境陣頭抵達前，協主宮請來的禮生還找現場來賓高歌、「街頭卡啦OK」，增加娛樂性，等待時刻也不冷場。

活動空閒時間，電音無所不在，禮生們跟著搖頭晃腦，連藝閣車上的女童也高舉禮品搖晃，找時機往人群丟出大把糖果與小禮物，分享福氣。其他陣頭成員也以帽盛接，瘋搶從天而降的小禮物。

全場禮生跟著搖晃。（記者劉人瑋攝）

立委黃建賓包裹嚴實，上轎接受轟炸。（莊姓鳥友提供）

眾人索要或搶著拋下糖果。（記者劉人瑋攝）

男女合唱炒熱氣氛。（記者劉人瑋攝）

本是「顏值擔當」、協助祭儀的禮生愈來愈多功能。（記者劉人瑋攝）

幫長輩丟出鞭炮迎接陣頭的瞬間。（記者劉人瑋攝）

