桃連區特色招生3/9起報名 2030名額、這2科設會考門檻

桃連區115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學報名，其中餐旅群招生名額最多，共513個名額。（桃園市教育局提供）

桃連區115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學9日到13日報名，13校提供10個群科76班、共2030個招生名額。桃園市政府教育局提醒考生，甄選入學不辦理學科測驗，僅辦理「實務選才」術科測驗，術科測驗日期為4月11、12日，除國立北科附工汽車科及農場經營科參採國中教育會考成績，其餘學校科班皆不設會考門檻。

桃市教育局長劉仲成說，桃連區今年特色招生共2030個名額，招生職群包括機械群、動力機械群、電機與電子群、設計群、商業與管理群、外語群、農業群、家政群、餐旅群、藝術群等10群，其中餐旅群招生名額最多，共9校、513個名額，辦學課程各具特色，提供學生多元選擇。

請繼續往下閱讀...

其中，產業特殊需求類科是為培育產業特殊需求人才，以厚實國家經濟建設發展力，因此教學重視實務操作與技能實習，以培養學生就業力，達成學用合一的目標，為提升就學率及符應扶助弱勢之精神，未來就讀產特類科的學生，享有3年免學雜費的優惠。包括北科附工農場經營科、至善高中家具木工科、清華高中軌道車輛科及方曙商工照顧服務科均列為產業特殊需求類科，提供青年學子們更多就學選擇和機會。

劉仲成說，12年國教自103年實施至今，各項入學管道已趨穩定成熟，特色招生專業群科甄選入學方式，目標是鼓勵學生能在國中階段便進行職涯試探，瞭解自我性向並使一技之長成為升學優勢，以具體落實12年國教適性揚才、多元入學的理念。

教育局提醒，國中參加技藝班的學生可藉此升學管道銜接學習、累積技職實力，對於專業群科有興趣的同學，務必把握時間於13日前向各招生學校報名。

桃連區115學年度高級中等學校特色招生開跑提供2030名額強調術科實作。（桃園市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法