週四短暫回暖！週五晚至週六北、東北部又變冷

週四（5日）白天起降雨跟低溫雖趨緩，但週五至週六將迎來另一波東北季風接力增強，北台灣高溫下降，中北部空曠地區在週末清晨更有機會下探至13度，這幾天北東部也偶有陣雨，中南部則逐漸轉為多雲到晴，出門請記得帶傘具並穿足衣物。

中央氣象署預報，氣溫方面，週四清晨受東北季風影響，中部以北及宜蘭低溫為16、17度，南部及花東為18、19度，感受濕冷，而白天東北季風減弱，各地氣溫回升，中部以北及宜花高溫為22至24度，南部及臺東為24至26度，各地夜晚清晨偏涼，早出晚歸請注意保暖。

降雨方面，週四清晨仍受華南雲雨區影響，各地都有短暫陣雨的可能，尤其是基隆北海岸、宜蘭及中部山區留意有局部較大雨勢發生的機率，白天起水氣逐漸減少，基隆北海岸、北部、東半部地區、恆春半島及西半部山區仍有局部或零星短暫雨，中南部平地則逐漸轉為多雲的天氣。

離島方面，澎湖陰短暫陣雨，18至21度；金門陰時多雲短暫陣雨，14至21度；馬祖陰短暫陣雨，12至16度。

未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週五氣溫方面，北台灣略降溫，北部、東北部白天高溫20至22度，中部及花東地區高溫24至27度，南部高溫有26至28度，夜晚到週六清晨隨著東北季風再度增強，中北部、東北部都市地區低溫下看至15度，空曠地區可能降到14度以下，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區可能降到16度或以下；週五降雨方面，北部、東半部有短暫陣雨，宜蘭到花蓮一帶可能有局部較大雨勢，中南部則維持多雲。

週末氣溫方面，週六白天高溫在北部、東北部只有17至19度，花東地區高溫20至23度，中南部高溫仍有24至27度。週六晚間到週日清晨中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區低溫可能降到約13度，南部及花東都市地區低溫則16至18度，空曠地區低溫也有機會降到約15度，同樣較為偏涼。週日將稍回溫，北部、東北部白天高溫20至22度，花東地區高溫22至24度，中南部高溫有25至28度；週末降雨方面，空氣較為轉乾，預估迎風面的大台北、東半部地區仍持續會有短暫陣雨，桃竹一帶多雲，過了苗栗以南就是以多雲到晴為主。

紫外線指數方面，週四屏東、高雄、金門為「高量級」；其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週四東北季風漸弱，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

