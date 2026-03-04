經典賽》東京羽田機場大爆滿 他驚呼身上全穿「Team Taiwan」！

東京羽田機場大爆滿。（阿格力授權使用）

2026年WBC世界經典棒球賽預賽將登場，台灣明（5日）起至8日在東京大巨蛋出賽。大批台灣球迷親赴日本為台灣隊應援加油，財經作家阿格力近日在網上分享他到羽田機場目睹的「盛況」，引發網友熱議。

阿格力昨天（3日）在Threads上PO出照片，可以看到機場大廳滿滿都是人，驚呼「現主時，羽田機場大爆滿，我羽田飛十幾次，沒遇過一小時才能出境！」他還透露，這時來日本的台灣人幾乎每一位都是來看球的，身上都穿著「Team Taiwan」的衣服。

貼文曝光後吸引2萬多人按讚，「台澳戰會不會全部都是台灣人，把東京巨蛋變成台北大巨蛋」、「我真的好喜歡台灣瘋起來的樣子」、「明明出國但是沒有出國的感覺」、「台灣人真的要塞滿東蛋了嗎」、「日本人表示：你們台灣人是規定穿這套才能出境嗎？」、「再次證明日本是國旅！話說Team Taiwan不是制服嗎？身上穿著只是剛好啊」、「這幾天飛日本的班機，請大家當成國內線航班」。

