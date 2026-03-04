花價崩盤！採一朵賠一朵 彰化花農無奈開放免費採

春節過後花價慘跌！彰化埤頭非洲菊業者，農場乾脆開放民眾免費入園賞花、採花。（記者陳冠備攝）

3月春暖花開，彰化縣埤頭鄉一處室內花田非洲菊盛開，花海繽紛吸睛，農場主人卻笑不出來。近期花價慘跌，一朵花只剩2至3元，連採收與運輸成本都不夠，等於「採一朵賠一朵」，農場乾脆開放免費入園賞花、採花。類似情況在田尾鄉菊花產區也相當普遍，不少花農選擇棄採，任由花朵在田裡盛開。

非洲菊徐姓業者無奈地說，農場約7分地，日產4千朵非洲菊，這波預計棄採3萬多朵。往年春節後均價還有6元，今年需求驟降，只剩2至3元，可是採收與運輸成本就要4至5元，而且拍賣不出去也只能銷毀，看著滿園盛開的花實在可惜，決定開放免費採摘，多少吸引人潮，至少不讓心血白費。他也說，市場機制就是如此，只能期待清明節與「三月瘋媽祖」帶動祭祀需求，讓價格回升。

同樣情況也在田尾鄉菊花產區上演。江姓花農指出，目前菊花1把10支產地價僅30多元，但成本就要40元，只能忍痛棄採。他認為，近年菊花大量進口導致市場過剩，目前僅祭祀用的大白菊價格相對穩定。

針對花價崩盤，田尾鄉農會總幹事吳政憲分析，主因是去年7月28日強降雨重創田尾，約8成菊花及母株受損。農民取得新苗後同步復耕，菊花生長期約4個月，導致產量集中湧入市場，供需嚴重失衡。

吳政憲呼籲農民，應錯開栽種時間以分散風險，同時建議改採溫室或床架栽培，降低極端氣候衝擊。雖然政府補助相關設施，但因建置經費高昂，農民申請意願不高，盼提高補助比例，協助產業升級轉型。

春節過後花價慘跌，每朵花只剩2至3元，連採收與運輸成本都不夠，等於「採一朵賠一朵」。（記者陳冠備攝）

非洲菊徐姓業者說，看著滿園盛開的花實在可惜，決定開放免費採摘，至少不讓心血白費。（記者陳冠備攝）

去年7月28日強降雨重創田尾，約8成菊花及母株受損。（田尾鄉農會提供）

