    行李箱被摔壞地勤喊不賠！他「1動作」竟成功拿到全新品

    2026/03/04 20:42 即時新聞／綜合報導
    原PO分享，若行李箱損毀，一定要到行李提領區立刻反映。（資料照）

    出國時，行李箱過海關都會有破損的風險，有網友回國提領行李，發現行李箱被海關人員摔到破損，他立即向機場提領區的服務中心開立破損報告書，回家再與航空公司詳細說明，沒想到竟成功爭取到賠償一個行李箱，原PO也分享，關鍵是在行李提領區立刻反映。

    一名網友在臉書社團「日本自由行討論區」發文表示，這次日本大阪自由行充滿一堆回憶，不過美中不足的，就是返國的時候行李箱破損了，在桃機行李提領區發現後，他第一時間就跟提領區的服務中心反映，並且請服務中心人員開破損報告書。而桃機服務人員回應，廉航是不賠行李箱的，但還是會開破損報告書給他。

    網友分享，回家後，他就立刻寫了郵件給航空公司，提供破損報告書、破損照片等資料，沒想到隔一天立刻就回覆他訊息，並告知願意提供兩個方案，一個是賠償航空公司點數1330點，另一個是賠給他新台幣1130元。

    網友指出，他覺得這個賠償都還要再貼錢購買新的行李箱，於是提出是不是能更改賠償方案，直接提供給他一個良好的28吋行李箱。沒想到航空公司竟爽快同意，原PO強調，關鍵是在行李提領區立刻反映，若離開海關或機場就有點難度了。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「之前被摔破行李箱地勤也是說不賠，原來還可以寫信」、「上次搭長榮領到破壞行李，到長榮櫃檯確定破損，回家後3日宅配收到一個同尺寸行李箱」、「年底搭土耳其航空回到香港，也是被摔破一個洞，香港櫃檯直接給我400港幣 不無小補」、「地勤一定都會說不賠，因為多一事不如少一事」。

