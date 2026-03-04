為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    愛心便當不間斷 新北議員呂家愷媒合企業送暖

    2026/03/04 19:21 記者黃政嘉／新北報導
    新北市議員呂家愷媒合饕針生鮮嚴選，攜手鶯歌區鳳鳴里長陳芷柔共同舉辦愛心公益活動，將愛心便當發送給鄉親。（圖由新北市議員呂家愷提供）

    新北市議員呂家愷媒合饕針生鮮嚴選，並攜手鶯歌區鳳鳴里長陳芷柔，今天共同舉辦愛心公益活動，一同將熱騰騰的愛心便當發送給鄉親，讓溫暖不只是口號，而是真正流動在社區的關懷與陪伴。呂家愷說，盼透過行動拋磚引玉，號召更多企業與民間團體共同投入公益。

    饕針生鮮嚴選長期投入公益行動，4年來自板橋區出發，陸續走進樹林區各里，在呂家愷的媒合下，讓該公司的公益愛心首度延伸到鶯歌地區，將溫暖送進更多家庭。呂家愷表示，看到企業願意長期投入公益、一步一腳印走進各個社區，令人十分感動，公益最可貴之處在於長期堅持，這次促成企業與里辦公處合作，希望將資源更精準地送到真正需要的地方。

    饕針生鮮嚴選督導張玉芬指出，團隊一路走來，始終相信把對的事持續做好的力量，公益不該只是1次性活動，而是長期的承諾，團隊未來仍會持續投入公益，讓愛與責任深植在企業文化之中。

    陳芷柔說，在寒冷天氣中，看到鄉親領取便當時臉上的笑容，就是最真實的回饋，期盼未來能有更多企業與單位一同加入，讓鳳鳴里成為充滿愛與互助精神的溫暖社區。

    新北市議員呂家愷表示，這次促成企業與里辦公處合作，希望將資源更精準地送到真正需要的地方。（圖由新北市議員呂家愷提供）

