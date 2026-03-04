為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    阿聯酋復航首架班機抵台 桃機公司：曼谷以東僅2航點

    2026/03/04 19:14 記者吳亮儀／台北報導
    阿聯酋航空今復航，501名旅客平安返抵國門。（桃園機場公司提供）

    美國與以色列2月28日聯合空襲伊朗，阿拉伯聯合大公國關閉領空，航班都取消，今（4日）才有第一班飛機飛抵桃園機場。桃機公司表示，整個曼谷以東的航點，目前阿聯酋航空只有復飛兩個航班，一個是桃園、另一個是曼谷。

    阿聯酋航空今天（4日）恢復飛航桃園機場，共搭載旅客501人，其中本國籍旅客275人、外籍旅客226人，含轉機82人。交通部觀光署副署長黃荷婷、外交部領事事務局桃國機場辦事處主任李盈興、機場公司董事長楊偉甫及總經理范孝倫共同代表到場接機，表達關懷並迎接旅客平安返抵國門。

    桃機公司表示，為迎接旅客平安抵台，機場公司特別準備600份蘋果酥致贈機組員與返台旅客，象徵「平安回家」。機場公司指出，將持續配合相關單位，妥善協助旅客入境通關及後續銜接作業，提供必要引導與服務，讓旅客順利返抵台灣、安心返家。

    機場公司董事長楊偉甫（右）致贈旅客蘋果酥，象徵「平安回家」。（桃園機場公司提供）

    桃園機場設置「專案查驗櫃檯」引導返台旅客辦理手續。（桃園機場公司提供）

