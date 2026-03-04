經典賽台日大戰台中轉播 山線民眾嘆不來豐原

豐原球迷期盼陽明市政大樓也能轉播賽事。（記者張軒哲攝）

2026年WBC世界經典棒球賽預賽，台灣將於3月5日至8日在東京大巨蛋出賽，台中梧棲浩天宮特別於廟口廣場架設直播大螢幕，6日邀請海線鄉親為台灣隊加油，但台中市府僅在新市政廣場轉播，仍未納入豐原轉播。市議員謝志忠今日痛批盧市府雙市政中心破功，令人深感遺憾。

謝志忠指出，運動局自109年至今，每年都會在市府廣場，辦理各式運動賽事的實況轉播，包括中華職棒總冠軍賽、世界杯足球賽、世界棒球經典賽等賽事，單一場賽事所需的經費約10萬元。他也於2024年10月29日、第四次定期會教育文化業務質詢提出質詢與提案，強烈要求市府雙市政大樓應同步，陽明大樓應該同步辦理實況轉播，讓大豐原、山城的市民一起為台灣英雄加油，進一步提昇運動風氣。

台中市政府運動局表示經整體評估廠商設備架設、場地檔期借用及經費分配等多項因素，加上市府府前廣場擁有1300吋LED大螢幕硬體設備，場地可容納5000人次以上，為發揮最大效益，集中市民力量共同為中華健兒應援，此次賽事將循往例，規劃於府前廣場辦理直播應援活動。

